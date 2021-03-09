Нур-Султан, 9 марта 2021, 11:53 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об утверждении национального плана развития страны до 2025 года, сообщили в пресс-службе министерства национальной экономики республики.
Документ определяет основные задачи и параметры нового экономического курса Казахстана. План отражает развитие важнейших отраслей, а также меры на преодоление последствий пандемии коронавируса.
В министерстве отметили, что документ закладывает основу для реформ, направленных на повышение качества жизни и благосостояния населения.
Особое внимание уделено улучшению здравоохранения и образования, развитию инфраструктуры, занятости и социального благополучия.