Москва, , 11:52 — REGNUM Обострение военного конфликта в Донбассе, скорее всего, служит отражением усугубления внутриполитической ситуации на Украине. Об этом 9 марта заявил глава ДНР Денис Пушилин на телеканале «Россия 24».

«Маловероятным всё же мы считаем полномасштабное наступление со стороны Украины, потому что для Киева и для Зеленского это просто самоубийство. Однако мы видим, что катастрофически падающий рейтинг Зеленский может попытаться спасти проведением каких-то локальных боевых действий по ограниченным целям», — заявил Пушилин.

«Мы эти направления знаем, наша разведка в этом плане работает, поэтому все места скопления военной техники, личного состава нам известны. Мы к этому готовы», — указал он.

В последние дни вооруженные формирования Украины усилили обстрелы территории ДНР на линии соприкосновения. К линии соприкосновения стягивается тяжелая техника, возобновилось использование «Градов», которые зачастую попадают по многоэтажным жилым домам.

В связи с этим руководство ДНР и ЛНР обвинило Киев в подготовке военного наступления и констатировало, что перемирие, объявленное в июле 2020 года в Донбассе, фактически закончилось.