Вена, , 11:55 — REGNUM Суммарное количество летальных исходов, которые зарегистрированы в Австрии после вакцинации от COVID-19, возросло до 43. Об этом 9 марта говорится в докладе Федерального ведомства страны по безопасности в сфере здравоохранения за отчетный период, с 27 декабря 2020 года по 5 марта 2021 года.

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"Федеральному ведомству по безопасности в сфере здравоохранения было сообщено о 43 смертельных случаях, близких по времени к прививке от COVID-19 (42 — Pfizer-BioNTech, 1 — AstraZeneca)», — говорится в сообщении.

При этом указывается, что в настоящее время «нет фактов связи с вакциной» данных смертей, и отмечается, что продолжает идти выяснение причин данных летальных случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта в Австрии выявили первый случай заражения «бразильским» штаммом коронавируса.