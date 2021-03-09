Москва, , 11:50 — REGNUM В арбитраж Москвы поступил финансовый иск от крупного производителя авиационных шин в России. Ответчиком в деле, которое пока не принято к производству, выступает ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация», передаёт ИА REGNUM.

Иск от ООО «Яшз авиа» из Ярославской области был подан ещё в конце февраля 2021 года, но детали пока неизвестны. Сумма исковых требований — 10 431 914,77 рубля.

Отметим, в марте 2020 года по схожему иску к ПАО производство по делу было прекращено из-за отказа от претензий. Речь шла о сумме чуть более 1,2 млн рублей.

Напомним, ранее в другом суде завершился спор минтранса Подмосковья и ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация». Истец в лице министерства пытался изъять для госнужд часть участка, который предназначен под штаб-квартиру корпорации. Дело завершилось отзывом иска.