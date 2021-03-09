Тбилиси, , 11:54 — REGNUM Первая партия вакцины от COVID-19 в Грузию поступит 22 марта, после чего в стране стартует массовая вакцинация. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 9 марта заявила замглавы минздрава страны Тамар Габуния на брифинге.

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«Переговоры с поставщиками по вакцинации продолжаются. 22 марта мы ожидаем выпуск вакцины от Pfizer в рамках платформы COVAX», — сказала Габуния.

Она добавила, что в конце марта также ожидается поставка в Грузию вакцины, произведённую компанией AstraZeneca. Замглавы минздрава подчеркнула, что в COVAX подтвердили сроки поставок вакцин.

Стоит отметить, что ранее в COVAX обещали доставить в Грузию 21 250 доз вакцины от Pfizer в феврале, но поставщик не выполнил договоренности.

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