Сана, , 11:49 — REGNUM Обстрелы саудовских объектов мятежниками-хуситами и ответные удары возглавляемой Эр-Риядом коалиции помешали работе по урегулированию конфликта в Йемене под эгидой ООН. Об этом пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил в ходе брифинга.

Он заявил, что международная организация осудила обстрелы, которые 7 марта хуситы произвели по территории Саудовской Аравии. Беспокоят ООН и ответные удары по Сане и Ходейде, совершённые коалицией под руководством Саудовской Аравии.

«Такие действия наносят ущерб усилиям по урегулированию, которые предпринимает спецпосланник генерального секретаря Мартин Гриффитс», — подчеркнул Дюжаррик.

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