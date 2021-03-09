Москва, , 11:49 — REGNUM Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе продолжает усугубляться. Об этом 9 марта заявил глава ДНР Денис Пушилин на телеканале «Россия 24».

«Ситуация остаётся тяжёлой. Продолжаются обстрелы, прилетают снаряды на территорию республики. Опять это горловское и мариупольское направление, в район Донецка, в окраины Донецка», — заявил Пушилин.

«Мы не то что фиксируем — эта информация есть и у ОБСЕ. За последний период украинская сторона перевезла к линии соприкосновения порядка 104 единиц тяжёлой техники, — указал он.

Эта информация есть и в открытых источниках, потому можно говорить о том, что «действительно Украина идёт по пути силового решения конфликта», отметил глава ДНР.

В последние дни вооруженные формирования Украины усилили обстрелы территории ДНР на линии соприкосновения. К линии соприкосновения стягивается тяжелая техника, возобновилось использование «Градов», которые зачастую попадают по многоэтажным жилым домам.

В связи с этим руководство ДНР и ЛНР обвинило Киев в подготовке военного наступления и констатировало, что перемирие, объявленное в июле 2020 года в Донбассе, фактически закончилось.