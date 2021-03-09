Киев, 9 марта 2021, 11:56 — REGNUM Сторонники российской вакцины от COVID-19 якобы могут быть причастны к информационной кампании против использования на Украине индийской вакцины Covishield. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов 9 марта во время брифинга.
Степанов добавил, что в информационной кампании также участвуют украинские политики и эксперты, которых он назвал «коллаборантами ковида».
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Напомним, с 2014 года, после начала гражданской войны на Украине, Верховная рада объявила Россию «страной агрессором», обвинив в разжигании войны. Отметим, что в действительности РФ не является стороной конфликта в Донбассе.
Напомним, Израиль отказался признавать паспорта вакцинации украинских туристов, поскольку в стране сомневаются в эффективности индийской вакцины от COVID-19 под названием Covishield, используемой на Украине.
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