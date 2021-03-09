Владивосток, , 11:51 — REGNUM В мэрии Владивостока провели совещание по факту гибели двоих детей при пожаре 2 марта в многоэтажном доме. По итогам совещания принято решение о предоставлении жителям возможности установления дорожных знаков во дворах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации.

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Речь идёт о знаках одностороннего движения, парковки, запрета стоянки и табличке «Работает эвакуатор». В результате у машин экстренных служб всегда будет возможность беспрепятственно проехать к месту ЧП.

Анализ трагической ситуации с гибелью детей показал, что около дома №6 на улице Нейбута ширина проезжей части составляет шесть метров, как и полагается.

При этом пожарные машины не могли подъехать из-за припаркованных автомобилей.

«Жильцы должны провести собрание и проголосовать за такое предложение. Решение собрания передается в управляющую компанию, которая в свою очередь связывается с городским управлением дорог и благоустройства. Никаких ограничений для установки знака нет, деньги на это выделяет УК или ТСЖ из фонда дома», — пояснили в мэрии.

Также во Владивостоке проверят работу всех пожарных гидрантов.

Как сообщало ИА REGNUM, приехавшие в считанные минуты пожарные и машины скорой помощи на пожар во Владивостоке не смогли подъехать к дому — узкий проезд и припаркованные автомобили жильцов стали одной из причин гибели детей.