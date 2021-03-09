Новосибирск, , 11:47 — REGNUM В Новосибирской области молодой человек, обвиняемый в убийстве 17-летней девушки, взят под стражу. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Напомним, 7 марта в квартире дома по улице Кошурникова в городе Новосибирске было обнаружено тело девушки с множественными ножевыми ранениями. Позже в Кемерове был задержан 19-летний сожитель девушки, который после совершения преступления скрылся с места преступления.

«На допросе молодой человек дал признательные показания о совершённом убийстве. Мотивом преступления он назвал бытовой конфликт», — уточнила старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

По данным следствия, у подозреваемого с потерпевшей произошёл бытовой конфликт. Молодой человек нанёс потерпевшей не менее 35 ножевых ранений в шею, от которых она скончалась на месте. После этого он перевёл с её банковской карты на свою 3 тысяч рублей, забрал её ноутбук и мобильный телефон, которые сдал в ломбард.

В настоящий момент ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ — «Убийство». Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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