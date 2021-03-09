Шахты, Ростовская область, , 11:47 — REGNUM В городе Шахты Ростовской области появится модульный пункт скорой и неотложной помощи. Стоимость модульного сооружения составит около 7,7 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Модуль площадью более 500 кв. метров разместят на территории горбольницы скорой медпомощи имени Ленина. Затем планируется капитально отремонтировать ставшее уже ветхим здание, где в настоящее время размещены подразделения скорой и неотложной помощи.

Фельдшеры выезжают также на вызовы в шахтинские микрорайоны — посёлки Южный, Мирный и Нежданный.