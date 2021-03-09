Джакарта, , 11:44 — REGNUM Правительству Индонезии предложили стать центром по производству вакцин от коронавируса в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщает Antara.

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Власти Китая выразили желание помочь Индонезии стать центром производства вакцин в регионе.

Индонезия ценит доверие и поддержку Китая. Это убеждение должно дать Индонезии возможность воспользоваться преимуществами рынка вакцин.

Предложение Китая поддержать Индонезию в качестве центра по производству вакцин в Юго-Восточной Азии — это убеждение, которое необходимо поддерживать, поскольку Индонезия способна на производство качественных вакцин. Однако государство также должно уделять особое внимание поддержке этого сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, Детский фонд ООН выразил поддержку программе вакцинации в Индонезии после отправки более одного миллиона доз вакцины AstraZeneca по международной программе равного доступа к вакцине от коронавируса COVAX.

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