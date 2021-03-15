Неделю перед Великим постом православные отмечают Масленицу. Это старинный, ещё дохристианский праздник, посвящённый проводам зимы и встрече весны, главным символом которого являются блины. Однако Масленица 2021 года — это не привычные широкие народные гуляния: из-за коронавирусных ограничений власти ряда регионов России предупредили о проведении локальных празднеств и отказались от таких традиционных массовых мероприятий, как сжигание чучела Масленицы. О том, как Масленицу отметили в России и за рубежом, а также о ценах масленичного стола и рецептах — в трансляции ИА REGNUM.

Борис Кустодиев. Масленица (Масленичное катание). 1919

11:46 09.03.2021 Рейтинг самых резонансных событий марта, составленный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), возглавил коронавирус — с начала марта к нему приковано внимание 20% граждан РФ. На пятом месте по упоминаемости — Масленица, она запомнилась 2% опрошенных. Читайте также: ВЦИОМ составил рейтинг самых резонансных событий марта

11:47 09.03.2021 Барнаул. Масленицу готовятся отметить в зоопарке. Цитата со страницы директора зоопарка «Лесная сказка» Сергея Писарева.

11:48 09.03.2021 В Ростовской области решили обойтись без традиционного ритуала сожжения Масленицы. Это связано с пока ещё действующим запретом на проведение массовых мероприятий. Подробнее: В Ростовской области решили не сжигать Масленицу

11:48 09.03.2021 В калужском арт-парке «Никола-Ленивец» во время проводов зимы, на Масленицу 13 марта, сожгут замок «корона-людоеда». Арт-объект — 24-метровый замок корона-людоеда — собран из лозы и нашпигован сеном, сухими ветками и деревянными поддонами. Читайте также: Под Калугой на Масленицу сожгут замок «корона-людоеда»

11:49 09.03.2021 Жители Новосибирска не смогут отметить Масленицу в привычном для себя формате — в городе из-за коронавируса отменены массовые уличные гулянья. Читайте также: Коронавирус оставил новосибирцев без массовых гуляний на Масленицу

11:50 09.03.2021 Цены масленичного стола выросли в Красноярском крае. Читайте также: Масленичный стол подорожал в Красноярском крае

11:51 09.03.2021 В Перми ищут исполнителя услуги по обеспечению сценическим комплексом, пагодами-гримерками, звуковым, световым и видеооборудованием в рамках празднования Масленицы 14 марта. Читайте также: На празднование Масленицы в Перми готовы потратить более 366 тыс. рублей

11:51 09.03.2021 Цены масленичного стола выросли за год в Хакасии. В том числе значительно подорожали ингредиенты для блинов. Читайте также: В Хакасии значительно подорожали ингредиенты для блинов

11:53 09.03.2021 В Пермском крае из-за ограничений, связанных с COVID-19, в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» впервые за долгое время не будет массового гулянья на Масленицу с традиционным сжиганием чучела, сообщает учреждении культуры. Читайте также: В пермском музее «Хохловка» отказались от массового гулянья на Масленицу

11:54 09.03.2021 Масленица [Алексей Колчин © ИА REGNUM]

11:54 09.03.2021 Туроператоры отмечают повышенный интерес российских туристов к турам на Масленицу. В 2021 году спрос вырос на 7−10% по сравнению с 2020 годом, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Читайте также: Интерес российских туристов к турам на Масленицу вырос на 10%

11:55 09.03.2021 Масленица в 2021 году должна быть организована в Подмосковье таким образом, чтобы стать интересной для жителей. Соответствующее поручение дал губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства. Читайте также: Воробьев поручил организовать в Подмосковье празднование Масленицы

11:55 09.03.2021 В Костромской области Роспотребнадзор запретил массовые гуляния на Масленицу. Читайте также: Костромичам придётся отмечать Масленицу в Ярославле

11:56 09.03.2021 В Кемеровской области внесены изменения в действующие меры по противодействию распространению коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Читайте также: В Кузбассе разрешили провести ярмарки к 8 Марта и Масленице

11:57 09.03.2021 В Брянской области отменили массовые гуляния на Масленицу. Оперативный штаб принял соответствующее решение, чтобы не допустить новых вспышек коронавирусной инфекции.

11:57 09.03.2021 Хоровод[Алексей Колчин © ИА REGNUM]

11:57 09.03.2021 Порция традиционных блинов к Масленице в этом году обойдется воронежцам на 12,46% дороже, чем в 2020 году. Данные о стоимости продуктов для традиционного блюда опубликовал 2 марта Воронежстат. Читайте также: Блины в Воронежской области за год подорожали на 12,5%

11:58 09.03.2021 Большинство мероприятий, приуроченных к празднованию широкой Масленицы, в Воронеже в этом году будут проводиться в онлайн-формате. Читайте также: В Воронеже Масленицу переведут в онлайн-режим

11:58 09.03.2021 Во время празднования Масленицы в Подмосковье будет открыто 30 тематических ярмарок. Читайте также: Власти Подмосковья раскрыли свои планы на Масленицу

11:59 09.03.2021 В Ярославле открылась традиционная выставка масленичных кукол «Краса Масленица — 2021». Более 200 кукол расположилось в парке на острове реки Которосль. Авторы кукол как всегда подошли к ним творчески. Читайте также: В Ярославле Ковид-Масленицу не сожгут из-за ковида

12:00 09.03.2021 Блины и чай [Дарья Антонова © ИА REGNUM]

12:00 09.03.2021 Масленичный стол подорожал за год в Красноярском крае, в том числе взлетели в цене ингредиенты для блинов. Читайте также: В Красноярском крае взлетели в цене ингредиенты для блинов

12:01 09.03.2021 Решение о смягчении ряда ограничительных мер, введенных ранее в связи с пандемией коронавируса, принято на заседании регионального оперативного штаба Воронежской области. Читайте также: В Воронежской области смягчили антиковидные меры к Масленице

12:02 09.03.2021 Проводы зимы в Сыктывкаре пройдут с ярмаркой, но без сжигания чучела Масленицы. Об этом на своей странице в Instagram сообщил первый зампред правительства Коми Игорь Булатов. Читайте также: Власти Коми отказались сжигать чучело Масленицы из-за COVID-19

12:02 09.03.2021 В преддверии масленичной недели Алтайкрайстат сравнил, насколько за последний год выросли цены на продукты, используемые при приготовлении блинов, в Алтайском крае и Республике Алтай. Оказалось, что довольно значительно продовольствие за 2020 г. подорожало в обоих регионах. Читайте также: В «двух Алтаях» за год значительно подорожали сахар, масло и мука

12:03 09.03.2021 Блины [Дарья Драй © ИА REGNUM]

12:04 09.03.2021 В Госдуме начинают праздновать Масленицу, блины готовятся самые разнообразные — примерно по 2 рубля за грамм, передает корреспондент ИА REGNUM 9 марта. Читайте также: Тонкие и кружевные: в Госдуме отмечают широкую Масленицу

12:05 09.03.2021 Московские парки с 9 по 14 марта в Масленичную неделю подготовили праздничные мероприятия в режиме онлайн, сообщается на портале мэра столицы. Читайте также: Парки Москвы к Масленице подготовили праздничную онлайн-программу

12:05 09.03.2021 Леденец диаметром один метр приготовят в Волгограде на городском празднике #Волгоград.ШирокаяМасленица. Гуляния пройдут 14 марта в парке «Царицынском», сообщает пресс-служба мэрии. Читайте также: В Волгограде на Масленицу приготовят гигантский леденец

12:06 09.03.2021 Замороженные блинчики с мясом, которые предлагают потребителям в российских магазинах, не всегда соответствуют требованиям технического регламента по микробиологическим показателям. Об этом свидетельствует исследование это популярного у российских покупателей продукта питания, проведённое специалистами Роскачества. Читайте также: Роскачество обнародовало результаты исследования блинчиков с мясом

12:20 09.03.2021 Приготовление блинов[Дарья Антонова © ИА REGNUM]

12:46 09.03.2021 Роспотребнадзор рассказал, как выбрать продукты к Масленице. В преддверии масленичной недели с 8 по 14 марта Роспотребнадзор напоминает, как правильно выбрать продукты к Масленице. Для многих праздничных блюд, блинов, вареников, сырников, пирогов с начинкой и без нее, общим продуктом является мука. К порче муки приводят следующие процессы: прогоркание, прокисание, плесневение, развитие насекомых и клещей и слеживание. Плесневение муки сопровождается образованием специфического затхлого запаха. Прокисание муки характеризуется появлением в ней специфического кислого вкуса и запаха, и чаще всего вызвано нарушением температуры и влажности при ее хранении. При хранении муки очень важно соблюдать условия, указанные производителем на этикетке. Обязательно просеивайте муку перед замесом теста, это обогатит ее кислородом, а также предотвратит возможное попадание мучных вредителей в кулинарный продукт.

12:47 09.03.2021 При выборе творога и сметаны надо обратить внимание на условия их хранения и маркировку. Температура хранения не должна быть выше +6°С. В составе творога и сметаны не должно быть ничего, кроме молока и закваски. Нельзя покупать молочные продукты с истекшим сроком годности: в них накапливаются микроорганизмы и их токсины, способные вызвать пищевое отравление, а термическая обработка не всегда позволяет избавить от них готовый продукт.

12:47 09.03.2021 Подойдут ли замороженные ягоды для начинки очень легко оценить еще в магазине: ягоды не должны быть слипшимися в один ледяной кусок — это свидетельствует о неоднократном размораживании и замораживании продукта в процессе хранения, что приводит к микробиологической порче ягод и потери ими влаги, вместе с которой теряются и витамины. Если ягоды продаются в режиме самообслуживания возможно попадание непосредственно на ягоды микроорганизмов, выделяющихся при чихании и кашле, а также заносимых грязными руками при самостоятельном наборе ягод.

12:48 09.03.2021 При выборе мяса важно не покупать его у случайных лиц, в местах несанкционированной торговли, с автомашин вдоль дорог. В этих случаях есть риск приобрести мясо больных или павших животных. Напоминаем, что любые блюда из мяса необходимо подвергать достаточной термической обработке, чтобы избавить его от микрофлоры, вызывающей кишечные инфекции, такие как сальмонеллез, дизентерия и личинками паразитов, таких как свиной и бычий цепень, эхинококк, вызывающих тяжело протекающие паразитарные заболевания.

12:48 09.03.2021 Берегите свое здоровье и здоровье своих близких!

12:56 09.03.2021 Традиционный фестиваль русской культуры «Масленица» начался в понедельник, 8 марта, в Лондоне в онлайн-режиме. С 8 по 14 марта у его гостей будет возможность познакомиться с русской музыкой, народными ремеслами, кино и литературой, научиться печь блины и посмотреть виртуальный праздничный концерт, сообщает ТАСС.

12:57 09.03.2021 В программу фестиваля русской культуры «Масленица» в Лондоне войдут конкурс детского рисунка «Русская весна — Масленица», благотворительный мастер-класс в онлайн-режиме по изготовлению медовика с шеф-поваром Алексеем Зиминым и беседа с патроном фонда «Подари жизнь» Екатериной Голицыной. Запланированы также кулинарный мастер-класс по выпечке блинов и оладушек, празднование Масленицы с детской студией «Смородинки», лекция «Русские народные промыслы — художественный символ России», мастер-класс для детей в режиме онлайн по русской народной росписи — гжели, показы фильмов «Девушка с коробкой» (1927) Бориса Барнета и «Цой» (2020) Алексея Учителя.

13:00 09.03.2021 Блины и чай. Масленица [Дарья Драй © ИА REGNUM]

13:01 09.03.2021 В библиотеках Ульяновска начались праздничные мероприятия, посвящённые Масленице. В том числе праздник отметят «по-чувашски». Читайте подробнее: Масленицу в Ульяновске отметят по-чувашски

13:07 09.03.2021 Сейчас повсюду проходят масличные гуляния. С одной стороны, это праздник наступающей весны, хорошее время, чтобы сходить в гости, встретится с друзьями и родными, повеселиться… Правда, этот праздник приводит порой к гастрономическим излишествам, нередко приобретает элементы языческого разгула, а кому-то дает повод просто хорошенько напиться. С другой стороны, масленица — это подготовительная неделя к Великому посту, да уже и сами полупостные дни, когда из рациона исключаются мясные продукты, когда в среду и пятницу не совершается Божественная литургия и читается покаянная молитва прп. Ефрема Сирина. Православие.ru

13:09 09.03.2021 Архимандрит Тихон (Шевкунов), наместник московского Сретенского монастыря: «Для меня масленица всегда воспринималась как долгожданное и очень радостное время. А то, что люди в эти дни встречаются, устраивают застолья — не вижу в этом особой беды и греха. Застолье, блины — это ведь тоже неспроста! Смысл масленицы, конечно, не в разгульных гуляниях и бесчинствах. Это — очевидно, и для христианина не требует ни объяснений, ни скучных обличений. Особый смысл масленицы в совсем еще недавние времена, когда не было ни телефонов, ни электронной почты, был в том, чтобы люди в течение недели, предшествующей Прощеному воскресенью и Великому посту, успели съездить и сходить к своим близким и дальним знакомым и родным, попросить друг у друга прощения. А примирившись, испросив прощения, как не сесть за пир? Ведь совсем недавно все слышали в храме евангельское чтение о Закхее, который, покаявшись, от всей души устроил угощение для Спасителя и для своих друзей. Или притчу о блудном сыне, о счастье примирения и прощения: «… приведите откормленного теленка, и заколите; станем есть и веселиться! ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться» (Лк. 15: 23). Только вместо теленка у нас на мясопустной неделе — блины. Все это настолько живо, понятно всякому человеку, настолько естественно, что, честно говоря, всегда немного удивляет излишнее морализирование по поводу масленицы в наши дни. Уверен, что для большинства православных христиан вся эта предстоящая неделя, которая будет включать в себя и службы по великопостному чину в среду и в пятницу, и дружеское общение, и прощение обид, и гостеприимные застолья, — все явит особый, неповторимый и радостный праздник предвкушения, подготовки к Великому посту». Православие.ru

13:09 09.03.2021 В Барнауле стартовал конкурс на лучшее чучело Масленицы. Жители столицы Алтайского края могут поучаствовать в ежегодной акции от парка «Центральный». Для этого нужно изготовить чучело. Лучшее сожгут во время праздника, а его создатель получит денежный приз. Чучело должно быть ярким, самобытным. Размеры куклы — не менее 1,5 м, но не более 2 м. В соответствии с русскими традициями чучело должно быть без лиц. А материалы должны быть не токсичными.

13:09 09.03.2021 Блины для гостей праздника [Дарья Драй © ИА REGNUM]

13:10 09.03.2021 13 марта в Алтайском крае пройдет фестиваль «Сибирская масленица-2021». Программа празднования уже опубликована. Традиционно гостей приглашают в «Сибирское подворье» в селе Новотырышкино. В полдень откроется выставка конкурсных работ «Наша Масленица», заработают масленичная лавка и фотозона «Царской псовой охоты», где можно сделать снимки с собаками. Желающих с 12-и будет катать русская печь с Емелей и Щукой. В то же время на сцене «У Озера» заиграют музыка и песни, здесь будут угощать блинами и записывать гостей в специальный реестр.

13:12 09.03.2021 В рамках празднования Масленицы в Иркутске состоится 60 мероприятий. Главной городской площадкой для празднования традиционно станет площадь у дворца спорта «Труд». Программа там начнется в воскресенье с 13:00 14 марта. Будут конкурсы, спортивные соревнования, сжигание чучела Масленицы. Масленичные столбы в этом году устанавливать не будут. В конкурсах весь инвентарь будут обрабатывать антисептическими растворами. Праздничные площадки также организуют во всех районах города.

13:13 09.03.2021 В связи с празднованием Масленицы 14 марта в Иркутске будет ограничена продажа алкоголя. Запрет вводится на продажу алкогольной продукции в местах гуляний, а также на улицах, прилегающих к ним, в радиусе 100 метров. Ограничение будет действовать в часы проведения мероприятий — мэрия.

13:15 09.03.2021 Наступила сплошная «сырная» седмица, или Масленица. Скоро начнется Великий Пост, в котором воздержание от пищи будет считаться свидетельством особого усердия в вере. Полная статья автора ИА REGNUM Игоря Бекшаева: Масленица: когда пища служит соблазном. Если служит

13:20 09.03.2021 Праздничное народное гуляние «Гуляй, Широкая Масленица!» пройдет на главной площади Улан-Удэ 14 марта. Здесь одновременно будут развернуты три сценические площадки — главная, детская и молодежная. В театрализованных представлениях примут участие артисты театра народной музыки и танца «Забава» и ведущих народных фольклорных коллективов города. По мотивам русских народных сказок будут оформлены 5 тематических фотозон в масленичном стиле. На площади будут работать игровые точки, торговые и ремесленные лавки народных умельцев, а также точки с выпечкой и блинами.

13:26 09.03.2021 Забавы на Масленицу [Дарья Драй © ИА REGNUM]

13:31 09.03.2021 У праздника названий много. В дохристианские времена на Руси он назывался комоедицей — в честь первого блина, который, как известно, всегда комом. И отмечали его в день весеннего солнцестояния, примерно 22 марта. Он символизировал наступление весны. Уже после крещения Руси у праздника появилось новое название: масленица. Потому что, по уставу, в последнюю неделю перед Великим постом нельзя есть мясо. Но можно молочные — то есть «масляные» — продукты. Масленица — языческий праздник или православный? Этим вопросом задаются постоянно на протяжении веков. С одной стороны, в нем немало языческих обычаев. А с другой, он привязан к церковному календарю. Священнослужители Русской церкви поясняют этот момент так: если человек исповедует православие, то ему следует отказаться от участия в языческих обрядах. РИА Новости

13:32 09.03.2021 Корнями масленица уходит в дохристианские времена. Ее отмечали многие восточнославянские народы. Перекликается она с аналогичными праздниками некоторых индоевропейских народов, посвященных наступлению весны. По одной из версий, древний славянский праздник был посвящен богу Велесу, покровителю скота. По другой — смерти богини Зимы. Поэтому ученые спорят о том, зимний или весенний это праздник. С установлением христианства масленица больше не связана с днем весеннего равноденствия. Она становится частью церковного календаря и по уставу приходится на последнюю неделю перед Великим постом. У католиков есть аналог праздника. Он называется «жирным вторником», а отмечают его перед «пепельной средой» — началом Великого поста в календаре Римско-католической церкви. На «католическую масленицу» принято устраивать карнавалы.

13:32 09.03.2021 Чучело зимы. Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

13:36 09.03.2021 Праздничная неделя делится на две части. С понедельника по среду отмечают «узкую масленицу». А с четверга начинается «широкая масленица», то есть масштабное празднование. При этом у каждого дня Сырной недели есть свое название и свои традиции. Понедельник называется «Встречей». В этот день заготавливаются все яства, печется первый горячий блин. Кроме того, раньше еще собирали солому для чучела зимы, а также возводили снежные горки и крепости. Второй день — «Заигрыш». В деревнях начинались гуляния, а также ставили праздничное чучело. И в этот день проходили смотрины невест. Третий день масленичной недели — «Лакомка». Именно в среду начинали принимать гостей. Кроме того, в этот день затья ходили к теще на блины. Четверг — «Разгуляй». Начиналось празднование широкой масленицы. В городах и деревнях в этот день было принято устраивать кулачные бои. Пятница — «Тещины вечерки». Наступала очередь зятя звать тещу в гости. Согласно обычаю, именно этот день был решающим: от него зависело, какими будут отношения в семье весь год. Шестой день — «Золовкины посиделки». В этот день к молодым в гости шли родственники мужа. Своей невестке они приносили подарки, чтобы, как гласит обычай, «задобрить ее». Седьмой день — «Прощенье». Последний день перед Великим постом называется Прощеным воскресеньем. На него принято наедаться блинами, сжигать чучело праздника. И, главное, по церковному обычаю — просить друг у друга прощения. РИА Новости

13:37 09.03.2021 Концерт в день Масленицы. Русские народные танцы. Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

13:39 09.03.2021 Екатерина Гудкова, филолог, автор портала «Культура.РФ» об истории праздника Масленицы. Масленица — это целый комплекс обрядов. Среди них есть как относительно молодые, например,взятие снежного городкадатируют началом XVIII века, так и древнейшие — выпекание блинов, посещение могил и другие.Традиция сжигать чучело Масленицы тоже древняя. В старину это божество называли Мареной. В одних регионах куклу закапывали в землю, в других — разрывали на части и разбрасывали по полю. Иногда Марену или Масленицу изображал человек, а его «похороны» были чисто символическими. Изучая архаичные обряды Масленицы, фольклористВладимир Пропп выдвинул теорию о происхождении праздника. Пропп считал, что Масленица возникла как земледельческий обряд для плодовитости. Она входила в единый цикл с другими аграрными праздниками: Семиком,Троицей,Иваном Купалойи «похоронами Костромы». Люди верили, что мертвые, находясь в земле, могут влиять на плодородие почвы. Блины были поминальным блюдом, их носили на могилы или оставляли на окне («Первый блин покойникам»), чтобы заручиться помощью покойных в земледельчестве. В последний день Масленицы — Прощеное воскресенье — ходили «прощаться» на кладбище «Похороны» чучела Масленицы также должны были обеспечить хороший урожай. Со временем куклы стали делать из злаков — «предела желаний и стремлений» землепашца.Земледельческие праздники проходили в период посевной и первичного роста сельскохозяйственных культур. В другое время славяне словно забывали о божестве растений, в отличие от древних египтян и греков, которые чествовали земледельческих богов наравне с остальными обитателями пантеонов.

13:40 09.03.2021 «Сравнивая русские и античные материалы, можно проследить фазы рождения божества растительности. Древнейшая фаза состоит в том, что воплощением силы является дерево. У нас это чаще всего березка — как дерево, ранее других одевающееся в нарядную зелень… <…> Следующая фаза состоит в том, что сила мыслится живущей в дереве. Воплощение силы, отделяемой от дерева, приобретает облик человеческого существа. Чаще мы имеем не живого человека, а изображение его — куклу. <…> Следующая фаза состоит в том, что это антропоморфное существо получает имя: Ярило, Кострома, Иван, Марена, Купало. Постепенно связь с деревом может забываться, и тогда куклы эти могут делаться из любого материала, например, из тряпья». Владимир Пропп, «Русские аграрные праздники»

13:42 09.03.2021 Екатерина Гудкова, филолог, автор портала «Культура.РФ»: Большинство специалистов сходятся во мнении, что изначально Масленица отмечалась в районе 22 марта — дня весеннего равноденствия. В марте начинался и новый год по славянскому календарю. По другой версии, праздник приходился на 24 февраля, когда чествовали «скотьего бога» Велеса. С принятием христианства Масленицу привязали к церковному календарю и стали отмечать в последнюю неделю перед Великим постом. У праздника появилось новое значение: повеселиться и вдоволь наесться перед семинедельным говением, прогнать зиму и ускорить наступление весны. Чучело Марены, которое ранее воплощало силу плодородия, стало ассоциироваться с зимним холодом и мраком. Но и в XIX веке крестьяне помнили о связи Масленицы и будущего урожая. Кулачные бои устраивали, чтобы сила участников переходила к пшенице. В танцах и хороводах должны были участвовать только высокие парни, чтобы «лен был высокий», а бражничали, «чтоб скотина плодилась». На Масленицу также чествовали молодоженов, веря, что их детородная сила передастся земле.

13:43 09.03.2021 Блины с творогом. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

13:55 09.03.2021 Константин Маковский. Народное гулянье во время Масленицы на Адмиралтейской площади в Петербурге. 1869

14:12 09.03.2021 В Центральном парке культуры и отдыха им. Кирова на Елагином острове в Петербурге решили в воскресенье, 14 марта, жечь масленичные чучела каждый час. Читайте также: На Елагином острове в Петербурге чучела Масленицы будут жечь каждый час

14:13 09.03.2021 На Театральной площади в Саратове с 8 по 14 марта организована ярмарка мёда и продукции пчеловодства. Время работы ярмарки в период масленичной недели установили с 8:00 до 20:00 (местное время) ежедневно. Для жителей и гостей областного центра предлагается мёд 7−8 наименований (гречишный, подсолнечный, весенний, цветочный и т.д.), а также сотовый мёд, пыльца, прополис, сухие пчелы и другие продукты пчеловодства. Читайте подробнее: В Саратове на время Масленицы открыли ярмарку мёда

14:17 09.03.2021 Все 18 районов Ленинградской области приглашают жителей отпраздновать завершение масленичной недели. Об этом: В Ленобласти проводы зимы пройдут сразу на 36 площадках

14:22 09.03.2021 Заведения общепита в Горно-Алтайске (Республика Алтай) предлагают посетителям на масленичной неделе полакомиться блинами. В популярном в городе кафе блин с маслом весом 130 граммов можно приобрести за 49 рублей. Порция из пяти мини-блинчиков обойдётся в 69 рублей, блин с мясным фаршем (220 граммов) — в 209 рублей, блин с красной икрой (170 граммов) — в 339 рублей.

14:25 09.03.2021 Блины с икрой. Дарья Драй © ИА REGNUM

14:42 09.03.2021 В Перми пройдет с 8 по 14 марта масленичный фестиваль искусств «Вокруг да около» и масленичная ярмарка на набережной Камы. Однако сжигания чучела и массовых гуляний в 2021 году не будет во избежание большого скопления народа, сообщает пресс-служба мэрии. Вместо массовых общегородских мероприятий организуют масленичный фестиваль искусств «Вокруг да около». В течение масленичной недели (8−14 марта) в пяти городских пространствах состоятся концерты известных пермских коллективов и исполнителей. На открытии фестиваля 8 марта в арт-резиденции зрителям представят все форматы фестиваля: произведения мировой классики в оригинальных переложениях, вариации популярных песен, исполненных на народных инструментах, авторский музыкальный материал в нестандартной подаче, фольклор в синтезе с живописью пермских художников. С 8 по 14 марта на территории набережной Камы пройдет масленичная ярмарка. Посетителям предложат сувенирную продукцию и традиционные масленичные блюда. Об этом: Фестиваль и ярмарку в честь Масленицы проведут в Перми

14:48 09.03.2021 Куклы Масленицы. Дарья Драй © ИА REGNUM

15:07 09.03.2021 Ледяной столб. Масленица. Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

16:37 09.03.2021 Российский этнографический музей разработал две специальные экскурсионные программы по случаю масленичной недели. Читайте также: Этнографический музей в Петербурге ждет гостей на Масленицу

17:24 09.03.2021 Хоровод на Масленицу. Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

17:26 09.03.2021 Музей-заповедник «Павловск» устроит на Масленицу огненное шоу и обещает обширную праздничную программу в Павловском парке. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального учреждения культуры. Читайте подробнее: Павловск обещает петербуржцам огненное шоу на Масленицу

17:57 09.03.2021 В Вологде проводы зимы обойдутся без массовых гуляний — не будет ни традиционного сжигания чучела, ни ярмарки, ни концертов. Читайте также: Власти Вологды отказались от масленичных гуляний

18:05 09.03.2021 Масленичные гуляния. Сергей Орлов © ИА Красная Весна

19:17 09.03.2021 Леонид Соломаткин. Масленица

20:40 09.03.2021 Метание валенка. Источник: Алексей Колчин © ИА REGNUM

21:25 09.03.2021 Хоровод. Ольга Гусева © ИА Красная Весна

22:50 09.03.2021 Этнографический музей в Петербурге приглашает гостей на Масленицу. Цитата из видео. ethnomuseum.ru

23:02 09.03.2021 Сжигание чучела [Ольга Гусева © ИА Красная Весна]

04:25 10.03.2021 В Новокузнецке 13 и 14 марта пройдут традиционные масленичные гуляния. Мероприятия запланированы в каждом районе города. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии муниципалитета. Об этом: В Новокузнецке на Масленицу запланированы молодецкие забавы и народные игры

05:01 10.03.2021 Во Владивостоке на Масленичной неделе пройдут народные гулянья, игры, конкурсы, мастер-классы для детей и взрослых. Завершится праздник 14 марта широкими проводами Масленицы — главной площадкой станет центральная площадь города. Читайте также: Во Владивостоке широко отметят Масленицу

05:10 10.03.2021 Власти Якутска приняли решение не проводить традиционных народных гуляний на Масленицу. Подробности в материале: В Якутске не будут традиционно отмечать Масленицу

07:06 10.03.2021 Взятие снежного городка. Алексей Колчин © ИА REGNUM

11:00 10.03.2021 Власти Омска приглашают жителей города принять участие в масленичных гуляньях. Как сообщили 10 марта в мэрии, ссылаясь на информацию администрации Кировского округа Омска, в этом году большинство мероприятий проходит в формате онлайн. Подробности в материале: В Омске Масленицу отпразднуют в онлайн-формате

11:48 10.03.2021 Блины. Фото: ako.ru

13:15 10.03.2021 До 14 марта включительно праздничные мероприятия по случаю Масленицы будут проходить в 67 городских округах Подмосковья. Об этом 10 марта сообщается на сайте правительства Московской области. Подробности в материале: На Масленицу в Подмосковье запланировано около 70 праздничных мероприятий

13:16 10.03.2021 В Ульяновской области 10 марта стартовали праздничные мероприятия, посвящённые Масленице. Из-за пандемии коронавируса они проходят в регионе «в ограниченном формате». Об этом: В Ульяновской области запретили массовые масленичные мероприятия

13:19 10.03.2021 В Оренбурге вечером 12 марта пройдет костюмированное литературное мероприятие в честь масленицы. Оно состоится на базе Дома литераторов им. С.Т. Аксакова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в литобъединении. Участниками мероприятия станут былинно-сказочные персонажи — Зимовея, Соловей разбойник Одихмантьев сын, Русалка, Леший, царевна Лебедь, Колобок, Курочка Ряба, Жар-Птица, Кот Баюн, Снегурочка, Василиса Премудрая, Несмеяна, Тугарин Змей, Лиса Патрикеевна. В рамках культурной программы прозвучат стихотворения в авторском исполнении — о Масленице, о весне, о России, о персонажах народных сказок. Горожан приглашают принять участие в конкурсе сказочного костюма с вручением призов. В заключении вечера гостям обещана фотосессия со сказочными персонажами. Читайте также: В честь Масленицы в Оренбурге пройдёт конкурс сказочного костюма

13:24 10.03.2021 В Рыбинске Ярославской области к Масленице на площади Дерунова слепили снеговика высотой 8 метров. Традиция лепки масштабных снежных фигур существовала в Рыбинске и раньше, но погодные условия позволили возродить её только в этом году. Скульптура на площади Дерунова станет последним среди 950 снеговиков Рыбинска. Именно столько снежных фигур слепили к 950-летнему юбилею города. Читайте также: Рыбинск украсил восьмиметровый снеговик

13:45 10.03.2021 В предстоящие выходные, 13 и 14 марта, в Казани пройдут проводы зимы и встреча весны. Традиционный праздник Масленица запланирован на нескольких городских площадках. В программу мероприятия вошли русские народные игры, ярмарка с блинами, хоккей в валенках, концерты, сжигание чучела и много другое. Так, в субботу, 13 марта, масленичные гуляния пройдут на Кремлевской набережной с 11:00 (мск). В воскресенье, 14 марта с 10:00 (мск) на территории озера Лебяжье. Читайте также: В Казани Масленицу отметят традиционными гуляниями

13:50 10.03.2021 По случаю Масленицы примерно 100 парков, а также музеи и дома культуры Подмосковья подготовили развлекательные программы. Об этом 10 марта сообщается на сайте правительства Московской области. Подробности в материале: В парках Подмосковья отпразднуют Масленицу

14:21 10.03.2021 Традиционные мероприятия по случаю окончания зимы будут организованы на нескольких площадках Пензы 13 и 14 марта. В субботу на стадионе школы №19 поселка Ахуны с 11:00 (мск) выступят хореографические и фольклорные ансамбли. Сожжение чучела Масленицы запланировали на 13:00. В полдень в центре культуры и досуга пройдут выступления артистов и представят изделия народных промыслов. 14 марта масленичные гуляния начнутся в парках, дворце детского творчества и зоопарке с 11:00 и продолжатся до 19:00. Подробности в материале: В Пензе проводы зимы устроят на нескольких площадках

14:43 10.03.2021 Русский национальный колорит. Масленица Сергей Орлов © ИА Красная Весна

15:48 10.03.2021 Парки Москвы подготовили онлайн-программы, посвященные Масленице, куда вошли творческие мастер-классы, концерты и кулинарные уроки. Подробности можно узнать на портале mos.ru

16:32 10.03.2021 Ярославские радиолюбители рассказали в эфире о том, что Ярославская Масленица — главная Масленица страны. В течение двух дней они выходили в эфир под позывным «R21BLIN». Как сообщили в правительстве региона, ярославцы таким образом связались с 400 радиолюбителями из ста стран мира. Об этом: В Ярославской Масленице приняли участие радиолюбители из ста стран

17:49 10.03.2021 Масленица. Павел Редин © ИА Красная Весна

19:47 10.03.2021 В Башкирии за год подорожали все продукты, используемые при приготовлении блинов и для начинки, говорится в сообщении республиканского управления статистики. Так, если в феврале прошлого года литр молока в республике в среднем стоил 49,77 руб., то сейчас — 51,35 руб. Мука за год выросла в цене на 1,53 руб., яйца — на 6,03 руб. Также выросли в цене сахар и подсолнечное масло.

20:28 10.03.2021 Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил решение координационного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, касающееся празднования Масленицы. Все мероприятия будут проводиться при соблюдении дополнительных требований в рамках указа о режиме повышенной готовности. Об этом: Нижегородскую Масленицу отметят при соблюдении ряда ограничений

22:21 10.03.2021 Василий Суриков. Взятие снежного городка. 1891.

03:38 11.03.2021 В Кемеровской области в течение недели пройдут народные масленичные гуляния. Во всех территориях региона запланированы уличные театрализованные представления, концерты, спортивные состязания и многое другое. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве. Об этом: В Кузбассе Масленицу будут праздновать неделю

04:44 11.03.2021 Новосибирскстат подсчитал, как за год изменилась стоимость одной порции блинов. В феврале 2020 года порция блинов обходилась в 148,85 руб., в феврале 2021 года — 163,83 руб. Рост — 10%. Читайте также: Новосибирскстат подсчитал, как изменилась стоимость одной порции блинов

04:45 11.03.2021 [Новосибирскстат]

06:41 11.03.2021 В Екатеринбурге волонтёры накормили бездомных блинами. Акция прошла возле Северного автовокзала вечером 10 марта и была приурочена к Масленице. Читайте подробнее: В Екатеринбурге бездомных накормили блинами

07:06 11.03.2021 Кузнец раздувает меха. Масленица. Сергей Орлов © ИА Красная Весна.

07:15 11.03.2021 В Ульяновске масленичные мероприятия пройдут на площадках ТОСов. Праздник будет отмечаться «малыми группами» с учётом эпидемиологической обстановки. Читайте также: На Масленицу в Ульяновске запланировано 150 мероприятий

07:29 11.03.2021 В Хабаровском крае готовятся к массовым гуляньям на Масленицу, как в столице региона, так и в муниципалитетах. Подробности в материале: В Хабаровске на Масленицу сожгут чучело

08:27 11.03.2021 В Курганской области с 8 по 14 марта проходят Масленичные гуляния. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. Жители Зауралья в Масленицу смогут не только хорошо провести время с семьёй, насладиться оригинальными блинами с чаем, но и узнать, как выбрать территорию, которая будет благоустроена в 2022 году. Читайте также: Курганцам на Масленичных гуляниях расскажут об объектах благоустройства

08:27 11.03.2021 Опубликована программа масштабного фестиваля «Сибирская Масленица». Он пройдет в субботу, 13 марта, на территории туристско-развлекательного комплекса «Сибирское подворье» в Смоленском районе Алтайского края. Организаторы подготовили множество площадок и развлечений для гостей. Народные гуляньяначнутся в 12 часов. Торжественное открытие фестиваля состоится в 13 часов на ипподроме, там же пройдет ежегодный конноспортивный праздник. В 14 часов стартуютсоревнования гиревиков, в 15 часов на площадке будут ждать желающих подняться за призами на вершину масленичного столба.

08:28 11.03.2021 Библиотеки и культурные центры Москвы с 11 по 14 марта подготовили для горожан праздничные мероприятия и приглашают весело отметить Масленицу. Подробности в материале: Библиотеки Москвы приглашают отпраздновать Масленицу

08:28 11.03.2021 Напомним, «Сибирская Масленица» — один из самых значимых фестивалей в сфере событийного туризма Алтайского края. В 2014 году ему присвоен статус международного фестиваля фестивалей. «Сибирская Масленица» удостоена наград Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. В 2016 году фестиваль получил Гран-при ее регионального этапа, в 2019 году — первое место в номинации «Лучшее событие по популяризации народных традиций и промыслов». Максимальное количество участников «Сибирской Масленицы» — 37 тысяч человек. В 2019 году на фестивале установили новый рекорд России на самый большой масленичный хоровод.

08:32 11.03.2021 Акцию «Блинный флешмоб» в рамках Всероссийского проекта «Народная культура для школьников» запустил учебно-методический центр культуры и народного творчества Забайкальского края. «В каждой семье есть свой уникальный секрет приготовления традиционных русских блинчиков. Чтобы принять участие в акции необходимо поделиться собственным семейным способом готовки этого всеми любимого национального лакомства, — рассказали организаторы. — Для этого нужно снять небольшой видеоролик или сделать фотографию с описанием приготовления блинов и разместить в своих соцсетях под хештегом #блинныйфлешмоб75#пеку_блины75. Проект продлится до 31 марта».

08:36 11.03.2021 В Кургане ежедневно на протяжении всей масленичной недели будут проходить праздничные гуляния в Центральном парке культуры и отдыха. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. Ещё одним местом народных гуляний стал торговый центр «Пушкинский», где ежедневно, до 14 марта, выступают артисты из Курганского областного колледжа культуры. Там же проводятся игровые программы для взрослых и детей, и празднующих потчуют чаем и блинами. Читайте также: Курганцы отмечают Масленицу в парке и торговом центре

08:42 11.03.2021 В Кургане масленичная неделя проходит в Центральном парке культуры и отдыха. Фото пресс-службы губернатора Курганской области.

09:06 11.03.2021 Напомним, издревле Масленица считалась самым интересным языческим праздником, символом которого являются блины. Блин похож на солнце, которого долго ждут после длинной зимы. Славяне почитали солнечное свечение как божество и с наступлением теплых солнечных дней радовались его приходу. Именно поэтому на Масленицу издавна пекли очень много различных блинов, которые могут быть тонкими, толстыми, с добавлением начинки и без нее, но самое главное — обильно политые маслом.

09:10 11.03.2021 Стоимость продуктов для приготовления блинов в Иркутской области.

09:44 11.03.2021 Цены на сметану. Анна Рыжкова © ИА REGNUM.

09:58 11.03.2021 По данным ВЦИОМ, для большинства жителей России (50%) Масленица — это этнокультурное событие. Об этом: Российские граждане объяснили, что такое Масленица

10:12 11.03.2021 Нечисть. Масленица. Сергей Орлов © ИА Красная Весна.

10:58 11.03.2021 Соблюдают различные обряды и ритуалы на Масленицу более половины жителей России (53%), приводит данные ВЦИОМ. Читайте также: Какие традиции соблюдают жители России на Масленицу

11:15 11.03.2021 По данным Томскстата, стоимость ингредиентов для приготовления блинов в Томской области за год (в феврале 2021 года по отношению к февралю 2020 года) выросла на 10%. Читайте также: Ингредиенты для блинов подорожали в Томской области

12:23 11.03.2021 Блины. Александр Макаров © ИА Красная Весна.

12:48 11.03.2021 На 12 рублей 35 копеек подорожал набор продуктов, используемых для приготовления блинов, в сравнении с прошлым годом в Башкирии. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба Башстата. Сообщается, что во время масленичной недели специалисты Башстата подсчитали, во сколько в текущем году обойдутся жителям блины. Читайте подробнее: В Башкирии подорожал набор продуктов для блинов

13:25 11.03.2021 Петр Грузинский. Масленица. 1889 год.

13:26 11.03.2021 Метровый блин планируют приготовить в последний день масленичной недели в Белгороде. Народные гуляния пройдут 14 марта на нескольких городских площадках, сообщает пресс-служба мэрии. Подробности в материале: В Белгороде на Масленицу приготовят метровый блин

13:33 11.03.2021 Гости праздника Масленицы на Елагином острове в Петербурге смогут подобрать себе крафтовых сыров и послушать «Домострой». ЦПКиО им. Кирова представил подробную программу гуляний. Читайте подробнее: На Елагином острове петербуржцев на Масленицу накормят сырами

14:04 11.03.2021 Празднование масленицы на Манежной площади. Дарья Антонова © ИА REGNUM.

14:38 11.03.2021 В Ростовской области назвали стоимость ингредиентов для главного блюда масленичной недели, которая в 2021 году проходит с 8 по 14 марта. За год (в феврале 2021 года по отношению к февралю 2020 года) цена набора для выпечки блинов выросла примерно на 10%, сообщили ИА REGNUM в Ростовстате 11 марта. Читайте также: В Ростовской области назвали стоимость ингредиентов для блинов

15:39 11.03.2021 В Кузбассе проходят народные масленичные гуляния. ako.ru

15:44 11.03.2021 13 марта Апатиты посетит телеведущий Андрей Малахов. В родном городе он и его супруга Наталья Шкулева проведут арт-масленицу. На празднике запланирован перформанс: художники вместе с местными жителями создадут объемный арт-объект. Об этом: Телеведущий Андрей Малахов проведет в Мурманской области арт-масленицу

16:32 11.03.2021 Не все жители Ростовской области могут позволить себе блин с красной икрой. Он оказался втрое дороже простого блина, сообщает ИА REGNUM. «Блины с мясным фаршем (500 граммов) будут стоить 276,14 рубля, с творогом (500 граммов) — 279,09 рублей, с красной икрой (50 граммов) — 341,74 рубля», — уточнили в Ростовстате. Читайте также: В Ростовской области блин с красной икрой оказался втрое дороже простого

17:41 11.03.2021 Празднование масленицы на Манежной площади. Дарья Антонова © ИА REGNUM

19:02 11.03.2021 Арт-ярмарка народного творчества на народных гуляниях по случаю праздника Масленицы в поселке Абрау-Дюрсо Краснодарского края. Николай Хижняк © ИА REGNUM

20:24 11.03.2021 Блины, которыми будут торговать на Масленицу в Нижнем Новгороде, разрешили изготавливать исключительно в стационарных условиях и без начинки, продавать их можно только в одноразовой упаковке. Читайте также: В Нижегородской области запретили продавать блины с начинкой в Масленицу

23:02 11.03.2021 Празднование масленицы на Манежной площади. Дарья Антонова © ИА REGNUM

06:44 12.03.2021 На Камчатке в предстоящие выходные дни 13—14 марта пройдут мероприятия, посвященные проводам зимы. Организаторы предусмотрели массовые праздники на площадях городов и викторины в онлайн-режиме. Об этом: Широкую Масленицу отметят на Камчатке

07:39 12.03.2021 В Омске на территории перед детской библиотекой «Отечество» 11 марта в рамках проекта «Теремок сказок» прошло мероприятие для младших школьников «Масленица разухабистая». Дети приняли участие в весёлых конкурсах и эстафетах.

08:41 12.03.2021 В сообществе муниципальных библиотек «Про чтение в Омске» в соцсети «ВКонтакте» 12 марта стартует литературная викторина «Масленица в книге». Участники игры в течение дня смогут ответить на вопросы, посвящённые главному масленичному блюду — блинам, упоминаемым в книгах — от детских сказок до русской классики, сообщили в мэрии Омска.

09:32 12.03.2021 Метание валенок. Масленица. Сергей Орлов © ИА Красная Весна

10:45 12.03.2021 В Омске творческие коллективы Дворца культуры «Железнодорожник» 13 марта представят зрителям праздничный концерт «Ты гуляй, разудалая Масленица!». В программу войдут танцевальные, вокальные и цирковые номера.

11:02 12.03.2021 В Иркутске доктор технических наук научил депутата Госдумы Сергей Тена печь блины. Первый блин для тёщи. «Масленица в разгаре. Сегодня «тещины посиделки», и я первый раз в жизни пеку блины, спасибо ректору ИРНИТУ Михаилу Викторовичу Корнякову — научил. Посвящаю свой первый блин моей любимой теще — Вере Анатольевне. Очень ее люблю и уважаю!» — Сергей Тен.

11:07 12.03.2021 Пятница называется тещины посиделки, или тещины вечерки. Такой день было принято проводить только в кругу семьи и близких друзей. Занятно то, что зять был должен не только позвать тещу в гости и угостить блинами, но и приготовить лакомства собственноручно.

11:07 12.03.2021 Блины [Иван Лазебный © ИА Красная Весна]

11:54 12.03.2021 В департаменте культуры мэрии Омскаподчеркнули, что все масленичные мероприятия в городе пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

12:00 12.03.2021 Стоимость масленичных блинов в Омской области. Источник: omsk.gks.ru

12:01 12.03.2021 Источник: omsk.gks.ru">Стоимость топпингов и добавок к масленичным блинам в Омской области. Источник: omsk.gks.ru

12:10 12.03.2021 Губернатор Красноярского края Александр Усс в интервью телеканалу «Россия» заявил о том, что уже отведал масленичных блинов. «Вот недавно посмотрел на себя в зеркало и решил, что поститься мне стоит уже сейчас. Теперь практически нахожусь на посту», — подчеркнул глава региона.

12:17 12.03.2021 Масленичная обрядность в юго-восточных районах Псковской области отличается разнообразием фольклорных и этнографических компонентов, имеет ряд характерных черт. Особо значимым в традиции является звучание обрядовых масленичных песен, исполнявшихся на протяжении всего времени празднования Масленицы на открытом воздухе — на возвышенностях, снежных сугробах («сумётах») или во время шествия по улице. Яркое насыщенное звучание масленичных песен сопровождало катания взрослых и детей с гор и катание молодежи и молодоженов на украшенных санях по деревням. Все эти действия осмысливаются как продуцирующие, направленные на будущий рост льна, сообщается на сайте Культура.РФ.

12:18 12.03.2021 В одном из рассказов жительницы Новосокольнического района Псковской области неделя, предшествующая масленичной, называется «рябόй», а масленичная неделя — «сплошнόй». К Масленице девушки старались закончить все работы, связанные с прядением: во время Великого поста женщины ткали и белили холсты. В верховьях реки Ловати и в Куньинском районе Псковской области в субботу или воскресенье перед Масленицей отмечают «мясные заговены» (последние дни, когда разрешалась мясная пища). В традиции Куньинского района встречается название «толстая суббота». Трапеза, совершаемая в этот день, имеет поминальный характер — говорят, что «родители ужинают» в эту субботу. Начало масленичного периода знаменуется разрешением на пение обрядовых песен. Песни, звучавшие на протяжении всего периода, исполнялись женщинами на улице, когда они собирались в центре села или шествовали по деревне. Особо исполнители отмечают пение песен на возвышенностях — снежных сугробах, пригорках, чтобы пение было слышно далеко, «голос раздавался» по всей округе. По отдельным сведениям, зафиксированным в Локнянском и Новосокольническом районах, во время пения женщины клали на голову блин.

12:20 12.03.2021 Период с четверга по воскресенье назывался «Широкая Масленица». В эти дни проводились ярмарки в различных деревнях, куда съезжались жители из близлежащих мест. В продолжение всего масленичного периода особую значимость имели катания с гор: дети и молодежь катались «на ледянках», «на козлах»; парни и девушки — в больших санях («кучей» — до 20 человек). В дровни или «подсанки» (на которых возят лес) садились женщины и катились под гору с песнями. В Куньинском районе пряхи катались с гор на прялках. Особое значение придавалось катанию на лошадях, при этом сани украшали, на дуги привязывали бумажные цветы. Молодежь с гармонью, балалайкой каталась «по полям», по деревням. Звучали здесь и масленичные обрядовые песни. Парни сами впрягались в сани и возили девушек по деревне, могли перевернуть сани в сугроб, спустить с горы. Действия, связанные со всевозможными катаниями, имели продуцирующее значение, связанное с последующим благополучным ростом льна. Дети в санях могли выкрикивать: «Роди, Господи, лен долгой!» Скрытая связь масленичного периода с последующим ростом льна обнаруживается и в народной примете: на масленичной неделе в ночное время смотрели на небо — в какой день будут тянуться длинные облака, именно в тот день недели (например, в четверг) нужно сеять лен, и он уродится длинный, хороший.Особое внимание в этот период уделялось молодоженам (в первый год после свадьбы). В традиции имеют распространение песни, сюжетом которых становится припевание и величание сложившейся пары. Обязательным было посещение молодоженами родителей жены, в народе называемое «к тёще на блины». При этом молодые обычно гостили в этом доме до воскресенья. В Локнянском и Бежаницком районах молодожены, приезжая на масленичной неделе к родителям жены, должны привезти «шелугý» — небольшой мячик из липового лыка или тряпок. Молодой отдавал «шелугý» парням. Если он не привез «шелугý», то парни требовали выкуп: «Будем твою жену шелыгáть». В некоторых случаях «шелугý» изготавливал кто-нибудь из деревенской молодежи, затем ее подкатывали к молодым с требованием выкупа. В Локнянском районе зафиксировано катание молодоженов, которое имеет форму развернутого ритуального действа: мужчины впрягаются в сани, въезжают в дом, бросают в сани подушки, сверху садят молодых и тащат на улицу, резко «крутят» — молодые валятся в снег, их снова усаживают и катают, пока молодой не откупится. В Великолукском и Невельском районах молодицу, которая в этом году вышла замуж, мужчины сажали на борону, могли отвезти на колодец и облить водой, при этом муж или тёща должны были ее откупить. Это действие сопровождалось обрядовым напевом, в котором участники «ругают» молодицу. Вся масленичная неделя была посвящена посещению и приему гостей — друг к другу в гости ходили родственники и соседи. На стол в Масленицу готовили определенные кушанья. В связи с церковным запретом на мясную пищу в этот период было принято употреблять молочные продукты. На масленичной неделе пекли блины — овсяные, гороховые (такие блины ели с маслом, сметаной или сЫрницей), пшеничные, а в воскресенье обязательно «сытные» — из белой муки). Хозяйки готовили сырницу («масленцу») — запекали в печи «сыр» (творог) с маслом, в сырницу макали блины. Варили кисели (гороховый с льняным маслом, овсяный), готовили «солодуху» (жидкую кашу из пророщенной ржи). По воспоминаниям жителей Великолукского района, праздничное застолье на Масленицу проводилось в определенном порядке: сначала подавали щи, потом кашу, затем блины с сырницей. В конце пированья приносили кисель — овсяный или клюквенный. Каждое из блюд ставили на стол в трех чашках. В Невельском и Пустошкинском районах встречаются упоминания об обрядах и гуляньях, исполняемых исключительно женщинами. Понедельник на масленичной неделе («Белый Панедéлак») был связан с женским гуляньем, на котором устраивалось застолье и пелись масленичные обрядовые песни. Другие традиционные женские гулянья — «брЫксы», проходили в четверг. По воспоминаниям жителей деревень, в этот день «харόнят Овласия» — женщины изготавливали чучело (куль соломы, который могли одевать в мужскую одежду), клали «на кут», а затем «хоронили» его во дворе или в огороде (зарывали в снег). Празднование завершалось гуляньем в чьем-либо доме.

12:21 12.03.2021 Последний день масленичной недели повсеместно именуется «Прощёным воскресеньем». Вечером в Прощёное воскресенье в деревнях выходили на улицу или шли по избам (либо под окно) к своим родственникам и соседям и просили прощения друг у друга. В некоторых деревнях зафиксированы воспоминания о ряженых, которые в вывороченных шубах катались по деревням в последний день Масленицы. Окончание гулянья знаменовалось разжиганием костров: насаживали на шесты пуки соломы, колеса и зажигали. Ритуальное возжигание огней в Масленицу было связано с особыми местами — возвышенностями, горками, полями. Чрезвычайно важным представляется упоминание о том, что жечь костры нужно было на том поле, где сеют лен. У костра могли устраивать совместную трапезу («кирмáш»). На территории Локнянского района традиция возжигания костров отсутствует. Гулянье и пение обрядовых песен иногда продолжалось и в первый день Великого поста — в «Кривой понедельник» или «Вшивый панедéлак» — доедали скоромное, катались с гор. Масленичная обрядность и песни в юго-восточных районах Псковской области

12:38 12.03.2021 В центре Челябинска 13 марта будет ограничено движение транспорта. Причиной являются мероприятия по случаю Масленицы, сообщили журналистам в ГИБДД. Движение перекроют для всех видов транспорта, кроме общественного. Ограничение будет действовать с 12:00 до 16:00 по местному времени. Автомобилистов просят отнестись с пониманием к этой мере. Подробности в материале: В Челябинске из-за Масленицы ограничат движение транспорта

12:39 12.03.2021 Фаер-шоу и сжигание чучела на Масленице в поселке Абрау-Дюрсо Краснодарского края. Николай Хижняк © ИА REGNUM

12:47 12.03.2021 В Московской области 12 марта губернатор Андрей Воробьёв испёк блины, сообщает его личный телеграм-канал. Глава региона посетил Лесногородскую школу Одинцовского городского округа Подмосковья, где «по старинной русской традиции пёк блины на Масленицу» вместе со школьниками. Читайте подробнее: Губернатор Московской области испёк блины

13:16 12.03.2021 14 марта в Омске на территории историко-культурного комплекса «Омская крепость» горожане и гости города смогут стать участниками экскурсионного проекта «Масленица».

14:18 12.03.2021 В Томске в дни празднования Масленицы муниципальный Дом культуры «Маяк» подготовил для своих посетителей видеообзор развлечений, которые были популярны в старину. По данным мэрии Томска, из видеоподкаста зрители смогут узнать, какие традиции было принято соблюдать в старину на Масленицу, как развлекались дети и молодёжь, в каких соревнованиях принимали участие мужчины.

14:54 12.03.2021 Борис Кустодиев. Зима. Масленичное гулянье. 1919

15:02 12.03.2021 В Челябинской области к Масленице приурочено 55 массовых мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. Они состоятся 13 и 14 марта. Всего такие мероприятия проведут в 30 муниципалитетах. Участие в них примут десятки тысяч жителей и гостей Южного Урала. Об этом: В Челябинской области к Масленице приурочили 55 мероприятий

15:03 12.03.2021 Администрация Барнаула запретила проводить Масленицу в парке «Арлекино» из-за коронавирусных ограничений. «Друзья, мы вынуждены вам сообщить, что Масленицу у нас в этом году отменили. Причина — запрет Администрации «на проведение зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий», — пишут на странице парка «Арлекино».

15:30 12.03.2021 «Масленичная неделя» пройдет в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка». Пермский край. permkrai.ru

15:31 12.03.2021 Масленичную неделю празднуют и в детских садах Москвы. Ребятишки приносят из дома блины, в группах провожают зиму.

15:43 12.03.2021 На Учинской улице в Москве в центре развития творчества детей и юношества «Гермес» проведут масленичные гуляния. В администрации образовательного учреждения уточнили: «Наступает чудесная неделя, когда можно и нужно есть блины каждый день! А ещё веселиться, играть, петь, водить хороводы и встречать теплую весну — Масленица. Мы приглашаем делать всё это вместе с нами на масленичных гуляниях». Праздничные гуляния в центре на Учинской пройдут уже 12 марта.

16:44 12.03.2021 Самая грандиозная, зрелищная и яркая Масленица Подмосковья пройдет 14 марта на территории музея-заповедника А. С. Пушкина, в усадьбе Захарово. Начало концертной программы — в 12:00.

16:44 12.03.2021 Для гостей усадьбы выступит Народная артистка России Надежда Бабкина и ансамбли «Русская песня», «Славяне» и «Россияне», дуэт «Братья Бондаренко», Александр Варнаев, балет «Живая планета», фолк-группа «После одиннадцати» и другие артисты.

16:45 12.03.2021 Гастрономическая ярмарка развернется на 31 торговой площадке. В программе также народные игры, мастер-классы, театрализованные представления и праздничное угощение.

16:53 12.03.2021 По всей Свердловской области готовятся отметить Масленицу. Гуляния намечены на 13 и 14 марта 2021 года. Больше всего мероприятий ожидается в Екатеринбурге. Гуляния пройдут в каждом районе города, одно из крупнейших пройдёт в парке Маяковского. Там не обойдётся без разгрома снежного городка. Будет сожжено шестиметровое чучело. А в городском цирке празднества откроет медведица Вятка — она съест первый блин. В городе выпустят на линию дополнительные трамваи 14 марта, чтобы справиться с потоком пассажиров. Крупные тематические мероприятия пройдут в Черноисточинске (там масленицу отметят в Артрезиденции), в Арамили (там сожгут чучело в медицинской маске в парке сказов), в Нижнем Тагиле (на площади у ДК НТМК и не только). Помимо этого, в 17 муниципалитетах региона пройдут тематические ярмарки. Читайте также: В Свердловской области масштабно отметят Масленицу

17:19 12.03.2021 В Клину Масленицу отметят горячей выпечкой и молодецкими забавами.

17:20 12.03.2021 В городском парке культуры и отдыха «Сестрорецкий» гостям предложат ароматные блинчики, пирожки и ватрушки.

17:20 12.03.2021 Веселить народ со сцены будут подмосковные творческие коллективы.

17:21 12.03.2021 Желающие смогут сделать фото в масленичных фотозонах.

17:21 12.03.2021 Также запланированы специальные конкурсы с ценными призами.

17:33 12.03.2021 В Салехарде в историко-архитектурном комплексе «Обдорский острог» 14 марта пройдёт «Казачья масленица».

18:37 12.03.2021 На набережной озера Сенеж в Солнечногорске (Московская область) 14 марта будут работать молодежная и спортивная площадки, тематические локации и город мастеров. Гостей будут развлекать ходулисты и ростовые куклы. Желающие смогут попробовать свои силы в чеканке и колке дров, прокатиться на хаски или развить творческие способности на мастер-классах по декоративно-прикладному искусству. На сцене выступят творческие коллективы Солнечногорья и цирковые артисты. Кульминацией праздника станет традиционное сжигание чучела.

19:25 12.03.2021 В Дмитрове (Московская область) подготовили катание на печке и «гигантский самовар».

19:50 12.03.2021 На Центральной сцене в Орехово-Зуево (Московская область) 14 марта с 12:00 до 15:00 будет проходить концертная программа «Песни да забавы». Гостям покажут театрализованное представление и яркие выступления творческих и народных коллективов Орехово-Зуевского городского округа. В перерывах зрителей ждут конкурсы. Отдельную анимационную программу с танцами организуют для детей. Кроме того, гостей парка будут развлекать в специальных игровых зонах. В программе: масленичные и богатырские забавы, перетягивание каната, бег в мешках, кольцеброс, бросание вязаных блинов, эстафета Бабы-яги, бег верхом на метлах, фотозоны, тантамарески и многое другое. Для любителей литературы будут работать книжные выставки.

19:50 12.03.2021 На площадке «Аллея ремесел» взрослые и дети смогут принять участие в занимательных мастер-классах по народным промыслам, кузнечному делу, богородской и платочной росписи и других.

19:50 12.03.2021 На площадке «Весеннее дефиле» пройдет выставка народных костюмов. Кульминацией праздника станет древнерусский обряд сожжения чучела Масленицы.

20:02 12.03.2021 В подмосковном Серпухове на Масленицу проведут соревнования богатырей и фолк-шоу.

20:18 12.03.2021 А в Красногорске обещают маскарад и «беспредел». В 12:00 начнется маскарад «Ряженый разгуляй», в 12:30 гостей ждет флэшмоб «Время солнца», а в 13:00 — театрализованное шоу «Уличный беспредел». 14 марта также будет работать выставка-ярмарка изделий ручной работы от мастеров города «Сделано в Красногорске», мастер-класс от кузнеца-скульптора, дегустация мёда, блинов, варенья, сбитня и морсов.

20:51 12.03.2021 Фудкорт на народных гуляниях по случаю Масленицы. Николай Хижняк © ИА REGNUM

21:10 12.03.2021 В Домодедово гуляния пройдут в парке культуры и отдыха «Ёлочки». Для гостей будут работать интерактивные точки. Огненное шоу завершит праздничную программу в последний день масленичной недели.

21:12 12.03.2021 В Талдоме пройдут кулачные бойцы. На интерактивных площадках кулачных бойцов «Буза» гостям праздника представят кузницу, богатырские стрельбища, старинные осадочные орудия, бойное поле, пушку и катапульту. Детей ждет отдельная игровая программа: «Масленичная разгуляйка» и «Раскрась Масленицу».

21:13 12.03.2021 Главным действующим лицом праздника в Сергиевом Посаде будет масленичный поезд, состоящий из семи частей. Каждая из них соответствует одному дню масленичной недели. Участники пройдут по парку с трещотками, свистелками, бубнами и гармошками.

21:13 12.03.2021 На площадках организуют интерактивные программы, соответствующие народным традициям каждого дня. Будет работать масленичный столб, на котором разместят корзину с номерами беспроигрышной лотереи.

21:46 12.03.2021 А вы знали, что масленичную неделю разделяют на узкую Масленицу (с понедельника по среду) и широкую (с четверга по воскресенье)?

21:46 12.03.2021 А ещё у каждого дня Сырной седмицы есть собственное название.

21:49 12.03.2021 Понедельник — встреча, вторник — заигрыши, среда — лакомка, четверг — разгуляй, пятница — тещины вечерки, суббота — золовкины посиделки, ну, а последний день — Прощеное воскресенье.

22:13 12.03.2021 Завтра, 13 марта, золовкины посиделки. В этот день девушки собираются посплетничать. Невесткам следует уделить внимание своим золовкам. Добрая примета — сделать небольшие приятные подарки всем гостьям.

22:15 12.03.2021 14 марта нас ждёт Прощеное воскресенье. Это самый важный день всей Сырной седмицы. Совершается заговенье перед Великим постом. Верующие просят прощения друг у друга. Это последний день, когда в пищу можно употреблять продукты животного происхождения. Днем принято ходить в баню, а вечером сжигать чучело Масленицы.

22:42 12.03.2021 Празднование Масленицы на Манежной площади. Дарья Антонова © ИА REGNUM

22:43 12.03.2021 Мастер-класс по созданию чучела зимы на народных гуляньях по случаю праздника Масленицы в поселке Абрау-Дюрсо Краснодарского края. Николай Хижняк © ИА REGNUM

11:04 13.03.2021 Неширокая Масленица в Москве — смотрите фоторепортаж о масленичной неделе в столице. Москва, украшения к масленице в ГУМ. Ярослав Чингаев ИА REGNUM Москва, украшения к масленице в ГУМ. Ярослав Чингаев ИА REGNUM

14:07 13.03.2021 Перфоманс «Вселенская вакцинация» проходит в знаменитом калужском арт-парке «Никола-Ленивец» 13 марта. Об этом: Под Калугой Масленицу отмечают перфомансом «Вселенская вакцинация»

17:43 13.03.2021 Блины на Масленицу. Дарья Драй © ИА REGNUM

07:29 14.03.2021 Массовые мероприятия, посвящённые Масленице, отменили сегодня, 14 марта, в Иркутске. Как сообщает сайт городской мэрии, в настоящий момент скорость ветра достигает 23—25 м/с. «При таких погодных условиях небезопасно проводить праздничные забавы, устанавливать столб, монтировать и сжигать чучело. Праздничная торговля и концерты также проводиться не будут», — пояснил председатель комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска Виталий Барышников. Подробности в материале: В Иркутске из-за бурана отменили масленичные гуляния

07:35 14.03.2021 Забайкальский край. В Маккавеевском детском центре «Импульс» прошла благотворительная акция, посвященная празднованию масленичной недели, которую провела общественная организация «Пища жизни» совместно с компанией «Логистик». «Поздравления и рассказ о масленичных традициях России и Забайкальского края были очень познавательными. Дети и взрослые слушали с необычайным интересом ведущих, отметив, что узнали много нового, тем более что прозвучало это из уст настоящих знатоков традиционного искусства из фольклорного театра «Забайкалье», — рассказала директор центра Виктория Попова. Также праздничные мероприятия прошли в Улетовском детском центре «Кедр» и Читинском центре «Доверие». С ребятами провели тематические игры, рассказали о традициях масленицы и научили готовить блины.

08:29 14.03.2021 Сожжение 24-метрового арт-объекта, напоминающего гигантские ампулы против ковида, на территории арт-парк «Никола-Ленивец» в рамках празднования масленицы, спровоцировало бурную реакцию в интернете. Граждане оставили свои комментарии 13 марта в социальной сети Facebook. Подробности в материале: «Зима точно испугается»: в арт-парке «Никола-Ленивец» провели Масленицу

09:54 14.03.2021 В Никола-Ленивце прошли праздничные гуляния, которые завершились сожжением 24-метрового замка ковид-людоеда. По задумке организаторов, масленичный перформанс в Николе-Ленивце — это заговор шаманов от всех болезней. Масленица в Никола-Ленивце. Фото: Дарья Антонова ИА REGNUMПодробности в материале:В Николе-Ленивце сожгли замок корона-людоеда — фоторепортаж

15:32 14.03.2021 В Новочебоксарске (Чувашия) в рамках масленичной недели в детсадах города прошли праздничные гуляния. В детском саду №27 «Рябинка» всю неделю воспитанники знакомились с традициями праздника, забавами и играми. Гуляние с песнями и хороводами стало кульминацией тематической недели «Широкая Масленица». Дети с воспитателями и музыкальным руководителем участвовали в спортивных состязаниях со Скоморохом, играли в народные игры, водили хоровод, сообщает пресс-служба мэрии.

15:37 14.03.2021 Воспитатели детского сада №27 «Рябинка» (г. Новочебоксарск, Чувашия) Источник: nowch.cap.ru

15:40 14.03.2021 Дети водят хоровод Источник: nowch.cap.ru

15:52 14.03.2021 Как развлекались на Масленицу (Автор Екатерина Гудкова, Культура.РФ) Масленица была единственным временем в году, когда поощрялось объедание, бражничество и даже драки. Любое разгульное на первый взгляд развлечение имело сакральный смысл. «Культура.РФ» рассказывает, для чего в старину катались с ледяных гор, по каким правилам бились стенка на стенку и зачем закапывали молодоженов в снег. Масленица — символ конца зимы и начала весны. После принятия христианства дата праздника стала зависеть от начала Великого поста, который, в свою очередь, привязан к переходящей дате Пасхи. В древности же Масленицу отмечали в одно и то же время. По одной версии, это был день весеннего равноденствия, по другой — Власьев день, 24 февраля по новому стилю. Имя святого Власия, покровителя скота, в названии этого дня появилось взамен языческого скотьего бога Велеса. Все масленичные обряды были посвящены плодородию. Объедание и братчина На Масленицу много ели и пили. Своеобразной ритуальной трапезе перед Великим постом уделяли особое внимание — так люди «моделировали» будущую сытую жизнь. Самое известное масленичное блюдо —блины — было частью поминального стола. Поминая усопших предков, крестьяне просили их поддержки во время грядущей посевной. Во многих регионах была распространена братчина: к застолью варили пиво в складчину большой компанией или целой деревней. Всей же деревней его распивали. В северных губерниях бражничали «на высокий лён», а в окрестностях Харькова — «чтоб скот родился». У пермяков на Масленицу каждый хозяин варит брагу, пиво, а зажиточные покупают и вино. Потом, начиная с сырного понедельника, ежедневно пекут блины, оладьи сырные (творожные); а некоторые и рыбные пироги, яичницы, солянки и варят уху. Мужчины и бабы ходят из дома в дом, ездят из деревни в деревню к родным и знакомым на угощенье. Из книги «Русский народ» этнографа Михаила Забылина. Стоит помнить, что еще 100 лет назад люди были постоянно заняты физическим трудом, а еда не была чем-то легко доступным. Поэтому объедание для крестьянина XIX века и для современного человека — разные понятия.

15:53 14.03.2021 Катание в упряжках С обычаем навещать ближнюю и дальнюю родню был тесно связан обряд катаний. У этого занятия изначально был сакральный смысл: катаясь на лошадях вокруг деревни «по солнцу», то есть по часовой стрелке, люди помогали солнцу быстрее двигаться, приближая весну. К XIX веку такое понимание уже утратилось. Во время массовых катаний составлялись поезда из десятков саней и дровней, молодежь набивалась в «транспорт» вповалку и с песнями разъезжала по окрестностям. Вся округа съезжалась в самую большую деревню или городок, где проводилась ярмарка. К «съезду» готовились заранее: парни, собиравшиеся искать невесту, покупали новые сани, лошадей украшали нарядной сбруей, девушки одалживали сани у родни и являлись разодетыми на общий сбор. Чаще всего «съезды» устраивали начиная с четверга Масленой недели. Главным событием был сбор в Прощеное воскресенье. Вот как его описывала корреспондентка «Этнографического бюро» в конце позапрошлого века:«Катанье на лошадях, как и все гулянье приезжей молодежи в селе, проходит только днем и заканчивается внезапно, как бы по сигналу. Сигналом служит первый удар колокола к вечерне. Все буквально бросаются из села и гонят обыкновенно как на пожар, так что в какие-нибудь 5−10 минут в селе не остается ни души, и наступает такая тишина, как в Великий пост». Вечером Прощеного воскресенья начиналась подготовка к посту, первый удар колокола был знаком окончания Масленицы.

15:53 14.03.2021 Катание с ледяных гор Этот обычай должен был обеспечить урожай: «чем дальше поедешь, тем длиннее уродится лён». Ледяные горки строили в каждой деревне, а иногда и по отдельной горке на каждой улице. Катались обычно не по одному, а целой ватагой, сев на салазки, шкуры или рогожи (грубая ткань типа мешковины. — Прим. ред.). Делали «ледянки» — поливали водой плетеную сетку или корзину и выставляли на мороз. Лихие парни могли скатиться на коньках, а то и стоя на ногах, схватившись друг за друга «паровозиком». Это называлось «кататься юром». Вместо салазок и ледянок часто использовали скамейки, а чтобы они лучше катились, их обливали водой и замораживали. Из дерева выдалбливали специальные «лодки», «катульки», «корежки». Горка была местом встреч для молодежи, которая еще не обзавелась семьей. В старину холостяков высмеивали и порицали, а на Масленицу молодым людям снова напоминали, что пора бы жениться. Парень, скативший на коленях девушку с горы, имел право прилюдно поцеловать ее. Не считалось предосудительным, когда парень скатывался с горы сразу с двумя девицами — по одной на каждом колене.

15:54 14.03.2021 Игры с молодоженами Главными действующими лицами на Масленицу были молодожены. В некоторых районах приглашали только «новоженов» — тех, кто женился в новом году, после Святок. Чаще же «молодыми» считались все, кто сыграл свадьбу после предыдущей Масленицы. Они непременно участвовали в катаниях на санях, навещая всех родственников — обращались к предкам за покровительством и «раскатывали» солнце — источник жизни и плодородия. Отсюда, кстати, и современный обычай кататься в день свадьбы по памятным местам. Не обходились без новоженов и катания с гор. Например, в Пермской и Вологодской губернии жениха толкали на луб (внутреннюю часть древесной коры. — Прим. ред.) или шкуру, поверх наваливались парни и вся ватага — человек 15−20 — съезжала с горы. В Архангельской губернии молодой супруг кликал жену с вершины ледяной горки, сидя в санях. Она поднималась на гору и садилась на колени к мужу. Окружающие не давали саням скатиться, пока жена не поцелует мужа названное число раз. Широко распространен был обряд закапывания молодых в снег, иногда их вываливали из саней в сугроб. Некоторые исследователи приписывают этим обрядам очистительное и испытательное значение.

15:54 14.03.2021 Кулачные бои Драки на Масленицу тоже были ритуальные. Мерились силой для того, чтобы «родился сильный урожай». Самым удобным местом для боев был лед реки. Запрещалось умышленно наносить друг другу серьезные увечья и мстить за личные обиды. Драться надо было «голыми руками», то есть без палок, ножей и прочих тяжелых или острых предметов. Соблюдалось правило: лежачего и мазку (на ком кровь) не бьют. Самые крепкие мужчины в боях не участвовали, а исполняли роль «наблюдателей» и «спасателей», вмешиваясь в драку лишь по необходимости. Кулачные бои чаще всего проводились стенка на стенку. В каждой команде был свой «атаман», который расставлял «бойцов» и продумывал стратегию. Сначала на льду сходились два партии мальчиков от 10 лет и старше, затем парни-женихи и, наконец, мужики. В Нижегородской губернии стенка на стенку дрались замужние женщины, «чтобы лён родился». Самый древний вид боя — «сцеплялка-свалка». Здесь каждый выбирал себе противника по росту и силе и боролся с ним до полной победы или поражения. Затем «сцеплялся» с новым противником. Этот вид кулачных боев был не очень распространен: он считался наиболее жестоким, нередко провоцировал участников на сведение личных счетов.

15:54 14.03.2021 Взятие снежного городка Считается, что эту забаву придумали в Сибири, откуда она распространилась в некоторые центральные губернии. Возникла она относительно поздно, в начале XVIII века. Казаки, старейшее русское население Сибири, устраивали своего рода «историческую реконструкцию» в память о покорении дальних земель. Заранее строилась снежная крепость с воротами. Для прочности в основание городка вбивали бревна; чтобы стены и ворота обледенели, их поливали водой. В Прощеное воскресенье участники делились на две команды: пешие обороняли крепость, конные — нападали. Встречался и другой вариант: «В Енисейской губернии парни строят на льду ледяную крепость с воротами; сажают туда охранительную стражу. Пешие и конные идут в атаку; пешие лезут на стену, а конные врываются в ворота; осажденные обороняются метлами и нагайками. По взятии крепости победители идут с торжеством, поют песни и кричат радостно. Отличившихся ведут впереди, потом все пируют». Так взятие снежного городка описывал в XIX веке этнограф Александр Терещенко. Иногда главного героя штурма, первым прорвавшегося в крепость, обливали водой или заставляли искупаться в проруби. В окрестностях Красноярска городок представлял собой ворота без стен. Один из нападавших должен был прорваться сквозь ворота и разрушить верхнюю их перекладину. Такой вариант забавы и изобразил потомок енисейских казаков Василий Суриков на своей картине «Взятие снежного городка».

15:55 14.03.2021 Проводы Масленицы Как мифологический персонаж Масленица символизировала зиму и смерть. Чучело Масленицы — огромную соломенную бабу — в начале Масленой недели встречали с величальными песнями, возили в санях, катали с горок. В последний день праздника, Прощеное воскресенье, Масленицу провожали: хоронили, разрывали на части или сжигали. Нередко этот обряд проходил вообще без какого-либо чучела. Например, в Пошехонском уезде Ярославской губернии в течение всей Масленой недели народ собирал дрова для гигантского костра, это и называлось «сжечь Масленицу». Сжигание должно было обеспечить возрождение молодого нового мира. В некоторых местах через «прощальный» костер прыгали, в других — сжигали весь собранный в деревне мусор или бросали в костер блины, масло и прочую скоромную пищу. Уголь и пепел от масленичного костра зарывали в снег или развеивали над полем. Считалось, что так земля быстрее прогреется и лучше родит. Обряд «похорон» Масленицы, по словам фольклориста Владимира Проппа, был тесно связан с ритуальным смехом. Поэтому сжигание сопровождалось процессией из ряженых, разыгрывались народные комедии. Крестьяне вплетали в рассказ о житье-бытье главных персонажей — Масленицы, Блина и Воеводы — реальные события, высмеивали всем известные проступки односельчан. На Масленицу можно было «продергивать» даже барина, полицию и губернатора. (Автор Екатерина Гудкова,Культура.РФ)

16:04 14.03.2021 А какие же блины без начинки. Одни из самых популярных блинов — со сгущенкой, обойдутся в 232 рубля для жителей Москвы, а для Подмосковья — в 225 рублей. Также в лидерах гастрономических предпочтений — блины с мясом, московская семья потратит на них 289 рублей (прирост цен составил 3,3%). Для подмосковных семей расходы составят 273 рубля (прирост цен на уровне 4,8%). На это повлиял рост стоимости мяса — ведь импортные компоненты кормов подорожали (сказалось снижение курса рубля в предыдущие месяцы). Также в числе самых любимых добавок варенье и творог. Блины с вареньем обойдутся московской семье в 219 рублей, подмосковной — 189. На приготовление традиционного лакомства с творогом москвичи потратят 296 рублей (+2,2%), в Подмосковье такое блюдо будет стоить 266 рублей (+3,3%).

16:04 14.03.2021 Эксперты Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу рассчитали стоимость приготовления этого любимого праздничного лакомства по ГОСТу с самыми популярными начинками и ее изменение по сравнению с прошлогодней Масленицей. Приготовление стопки блинчиков для московской семьи из четырех человек будет стоить 125 рублей, а для подмосковной — 118 рублей. За год стоимость блинов выросла на 3,1% для москвичей и на 3,5% для жителей Московской области. В основном на стоимости главного блюда Масленицы сказался рост цен на сахар (по сравнению с январем 2020 года) из-за засухи и низкого урожая в прошлом году. Но мы знаем, что цены на сахар взяты под государственный контроль. Серьезно подорожала мука — здесь сыграл рост мировых цен на зерно, подняли цены и поставщики на внутреннем рынке. А вот стоимость молока практически не изменилась — сказалась конкуренция на прилавках магазинов.

16:05 14.03.2021 Кстати, в январе 2021 года в Москве годовая инфляция составила 4,3%, а в Московской области — 5,0%. Так что блины дорожают даже чуть медленнее, чем общая корзина потребительских товаров и услуг, по которой Росстат рассчитывает инфляцию, сообщает ЦБ. Банк России ожидает, что по итогам текущего года цены вырастут на 3,7−4,2%, и в дальнейшем инфляция останется вблизи 4%. Больше информации об инфляции в Москве и Московской области.

16:06 14.03.2021 Цены на сметану. Омск. 11.03.2021 . Анна Рыжкова © ИА REGNUM

16:06 14.03.2021 Цены на муку в масленичную неделю. Омск. 11.03.2021 . Анна Рыжкова © ИА REGNUM

21:29 14.03.2021 Пенза отметила Широкую Масленицу. Главной площадкой народных гуляний по традиции стал парк имени В.Г. Белинского. Вместе с горожанами проводить зиму и отпраздновать Широкую Масленицу в воскресенье, 14 марта, приехали глава администрации города Пензы Андрей Лузгин, глава города Владимир Мутовкин, председатель Законодательного собрания региона Валерий Лидин. В этот день для посетителей парка подготовлена обширная программа — игры и конкурсы, народные забавы и шуточные состязания. Атмосферу праздника своими выступлениями поддержали пензенские творческие коллективы: хореографичеcкий коллектив «Зоренька», ансамбль народной песни «Славяне», фолк-шоу группа «Зазноба», ансамбль «Злато-Серебро» и многие другие творческие коллективы. На Аллее Мастеров развернулась выставка-продажа сувенирной продукции от народных умельцев. Также гости могли угоститься главным символом праздника — блинами. Проводы зимы в парке завершились сжиганием чучела — символа зимы. Затем все желающие смогут остаться на танцевальный марафон на центральной сцене. Народные гуляния прошли и в других районах города — в Детском парке в Арбеково, зоопарке, в Заводском районе в ПКиО «Комсомольский», Дворце детского творчества, в Железнодорожном районе в школе №47 .

21:30 14.03.2021 Широкая Масленица в Пензе Источник: penza-gorod.ru

21:31 14.03.2021 Масленица в Суздале. Дарья Драй © ИА REGNUM

21:36 14.03.2021 В Нижегородской области завершается празднование масленичной недели. Центром гуляний в Нижнем Новгороде в 2021 году стала площадь Маркина. Украшение площади обошлось почти в 400 тысяч рублей. На эти деньги площадь украсили баннерами, фигурами «Солнышко» с лентами, декоративным заборчиком, арт-объектами в виде петухов и ярмарочными домиками. Читайте также: Два чучела коронавируса сожгли в Нижегородской области

21:37 14.03.2021 Нечисть. Масленица Сергей Орлов © ИА Красная Весна

00:12 Снег и крепкие морозы, которые не оставили Петербург своим вниманием даже в марте, изрядно надоели горожанам. От души попрощаться с зимой решили народными гуляниями «Шуми, Масленица!» в ЦПКиО им. С. М. Кирова на Елагином острове. Читайте также: Масленицу сожгли на Масляном лугу: в Петербурге указали зиме на дверь

07:04 На Урале 13 и 14 марта отметили традиционную Масленицу и проводили русскую зиму. Праздничные мероприятия объединили десятки тысяч людей. ИА REGNUM предлагает фоторепортаж из Екатеринбурга. Читайте подробнее: В Екатеринбурге отметили Масленицу: фоторепортаж

07:17 Не самые хреновые блины. Загороднюк Дмитрий © ИА Красная Весна.

07:36 В Челябинской области на Масленицу создали чучело из твёрдых бытовых отходов. Об этом сообщил журналистам замглавы регионального минэкологии Виталий Безруков. Он отметил, что такую композицию высотой четыре мета установили в сказочной долине спортивно-физкультурного клуба «Горка». Компанию ей составили чучела зимы из пластика, целлофановых пакетов, бумаги и другого мусора. «В этом году мы создали самое большое чучело из ТБО в России. Его высота почти 4 метра», — отметил Безруков. И добавил, что сжигать творения не стали, их отправят в переработку. Об этом: В Челябинской области отметили эко-Масленицу

07:38 Масленица с размахом: под Калугой в честь праздника сожгли целый замок. Кто-то очень устал от этой холодной и снежной зимы. Цитата из видео regionalny.

07:55 В Белогорске на праздновании Масленицы 14 марта участникам мероприятия раздали призы, в которых местные жители обнаружили просроченные продукты питания. Об этом в своём телеграм-канале написал мэр города Станислав Мелюков. Подробности в материале: В Приамурье население на Масленицу наградили просроченными призами

08:51 В воскресенье, 14 марта в казанском лесопарке Лебяжье прошли массовые гуляния, посвященные проводам зимы. Посетили масленичные мероприятия более 26 тыс. человек. По традиции всех угощали свежеиспеченными блинами и горячим чаем. Также в этот день подвели итоги фотоконкурса, который проходил в течение всей масленичной недели. Его участники должны были выложить в соцсети необычную фотографию с блинами. На конкурс поступило порядка 100 снимков с фотографиями выпечки и даже фигур из блинов. Подробности в материале: Более 26 тыс. человек отпраздновали Масленицу в казанском парке Лебяжье

08:54 В Алтайском крае с соблюдением всех карантинных мер провели традиционный праздник «Сибирская Масленица». Как сообщает сегодня, 15 марта, пресс-служба правительства региона, гостям предоставили возможность регистрироваться в масленичном реестре и зарабатывать местную игровую валюту — масленичные рубли, которые выдавали за участие в играх и конкурсах. «Деньги» потом можно было обменять в масленичной лавке на вкусные призы и приятные сувениры. Об этом: На Алтае в Масленицу выдавали «блинные» рубли

09:14 Празднование Масленицы на Манежной площади. Дарья Антонова © ИА REGNUM.

09:55 Товары к масленице в супермаркете. Анна Рыжкова © ИА REGNUM.

10:02 Губернатор Забайкальского края Александр Осипов вместе с забайкальцами отпраздновал завершение масленичной недели 14 марта. Глава региона принял участие в приготовлении блинов, рассказал о своем отношении к празднику. «Масленица — светлый и веселый праздник. Завтра начнется Великий пост, но сегодня мы можем вдоволь отпраздновать. Спасибо, что пришли сегодня все вместе провожать зиму», — сказал он. Александр Осипов сам принял участие в приготовлении блинов, которыми угощал собравшихся. Губернатор отметил, что и сам любит блины, по его словам, особенно вкусно их готовит супруга.

10:12 В Суздале провожали зиму гусиным боем за любовь. Дарья Драй © ИА REGNUM.

10:15 Как только ни сжигали чучело Масленицы в эти выходные. И просто факелами, и огнемётами, и даже при помощи дрона. Да и чучела были весьма креативные: от соломенного коронавируса до 24-метровой куклы и целого замка. Но самое эпичное прощание с зимой получилось в Кингисеппе (Ленобласть). Там Масленица полыхнула так, что чуть не забрала с собой парочку скоморохов, которые её поджигали. Взрыв любое действие превратит в зрелищный экшн, но технику безопасности лучше соблюдать. Цитата из канала regionalny.

10:32 В екатеринбургском микрорайоне Академический сожгли чучело Масленицы с помощью огнемёта, сообщают журналисты. В ходе праздника молодой человек в костюме скомороха показал танец с огнём, «а после достал огнемет и сжег чучело Масленицы». Не обошлось в микрорайоне и без более традиционных форм проведения праздника. Жители приняли участие в боях подушками, перетягивании каната, метаниях валенка и не только. Об этом: В Екатеринбурге проводили Масленицу с помощью огнемёта

11:49 Метание копья. Масленица. Сергей Орлов © ИА Красная Весна.

12:20 В рамках проведения мероприятий, посвященных празднованию Масленицы, в период с 13 по 14 марта 2021 года на территории Иркутской области был задействован 121 объект, в том числе открытые площади. Безопасность обеспечивали 136 сотрудников федеральной противопожарной службы, 16 единиц техники. В ходе проведения мероприятий было проинструктировано более 1,5 тысячи человек, распространено около 2 тысяч средств наглядной агитации. Происшествий допущено не было.

12:48 В Москве проводили зиму. Читайте подробнее: Зиму проводили и встретили весну — фоторепортаж из Измайловского кремля

12:55 Народные обряды на Масленицу в Суздале. Дарья Драй © ИА REGNUM.

14:32 В Рыбинске лепят восьмиметрового снеговика. rybinsk.ru.

14:41 В Шушенском Красноярского края впервые прошло празднование Масленицы в онлайн-формате. По данным краевого правительства, на сайте и в соцсетях музея-заповедника «Шушенское» посетители могли увидеть исполнение народных песен, кукольную постановку от музейного этнографического театра, поучаствовать в онлайн-викторине, а также в мастер-классе по изготовлению традиционных масленичных кукол. Всего онлайн-празднование Масленицы посетили около 10 тысяч человек. По количеству просмотров наибольшую популярность набрали песни в исполнении фольклорного ансамбля «Плетень», а также рукодельный мастер-класс «Кукла-лихоманка».

14:42 Масленицу, вопреки действующим запретам на проведение массовых мероприятий, отметили жители Ростовской области. В социальных сетях появились десятки фотоснимков, свидетельствующих о том, что проводы зимы на Дону всё-таки состоялись. Об этом: «Вода из канализации» и ковидная Масленица: Ростовская область в соцсетях

14:48 В Алтайском крае проводы зимы прошли в экстремальных погодных условиях. Ни штормовой ветер, ни мороз не испугали 8000 человек, прибывших на «Сибирскую масленицу» — фестиваль, известный далеко за пределами Алтая.

15:01 Масленица в Чите. admin.msuchita.ru

15:04 Поединок на мешках. Дарья Драй © ИА REGNUM

15:04 Почетный круг участника гусиной потехи. Дарья Драй © ИА REGNUM