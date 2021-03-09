Москва, 9 марта, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Люди в России, как, наверно, и везде в мире, в плену стереотипов по поводу размеров заработных плат, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

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«Зарплаты в государственном секторе в России за последние 10 лет в номинальном выражении выросли примерно в два раза, обойдя инфляцию.

Если не рассматривать коррупционную составляющую, то политики в России зарабатывают по мировым меркам достаточно средне.

При этом доходы финансового сектора из-за санкций последние 10 лет стагнируют, а с учетом инфляции и девальвации значительно упали.

Долларовая капитализация российского рынка акций внушительно уступает рекордному 2008 году. Из фишек значительно ниже исторических максимумов торгуются Газпром и «Ростелеком».

Однако принципиален другой момент. Богатые — это не люди с высокой зарплатой, а владельцы активов, прежде всего недвижимости и крупных пакетов акций в «голубых фишках».

Состояние топ-100 миллиардеров России оценивается около $400 млрд. Об этом богатстве некоторые российские граждане даже не знают, так как слабо интересуются вопросами финансов и экономики», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, среди тех, чьи зарплаты россияне считают неоправданно высокими, участники опроса чаще всего называли политиков (79%) и банкиров (61%), следует из исследования компании Ipsos.

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