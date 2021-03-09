Симферополь, , 11:37 — REGNUM Приток воды в водохранилища Симферополя позволил получить резерв на случай аварии. Об этом 9 марта на заседании регионального оперативного штаба по вопросам водоснабжения сообщил директор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов.

«Мы накопили резервный миллион кубометров в Симферопольском водохранилище, который позволит в случае аварий на магистральном водоводе эти дни брать воду оттуда», — сказал Баженов. Он также добавил, что достаточный запас воды скопился в Партизанском и Аянском водохранилищах, его тоже намерены использовать для подачи воды в период устранения аварий на водоводах.

«Будем гарантировать горожанам и жителям 39 населенных пунктов, что перерывов в водоснабжении не будет», — уточнил Баженов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 2 марта суммарный объём воды в крымских водохранилищах составил 48,308 млн кубометров, что на 12,256 млн кубометров больше, чем месяцем ранее.

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