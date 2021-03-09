Москва, , 11:37 — REGNUM В составе Минстроя РФ появится отдельный департамент, занимающийся развитием промышленного строительства. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин в ходе пленарного заседания Российской строительной недели.

«Те изменения, которые в министерстве происходят, связаны с появлением в министерстве нового департамента, который будет заниматься комплексным развитием территорий, и департамента промышленного строительства», — сказал Файзуллин.

По его словам, органы исполнительной власти ранее не занимались сферой промышленного строительства, однако на сегодняшний день эта тема требует пристального внимания.