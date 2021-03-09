Душанбе, , 11:33 — REGNUM Азиатский банк развития (АБР) выделит Таджикистану $35 млн на присоединение энергетической системы республики к энергетической системе стран Туркестана, сообщили в таджикистанском министерстве энергетики.

Сотрудничество в этой сфере обсудили министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума и постоянный представитель АБР в республике Шенни Кэмпбелл.

Собеседники обсудили увеличение мощностей по выработке электроэнергии, восстановление энергетических связей республики со странами региона, а также увеличение экспорта электроэнергии из Таджикистана.

В рамках проекта по присоединению энергосистемы Таджикистана к единой энергосистеме стран Туркестана АБР установит и модернизирует оборудование для синхронизации сетей. Стоимость проекта оценивается в $40 млрд.

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