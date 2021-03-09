Москва, , 11:33 — REGNUM В России главный фактор инфляции — это произвол монополий, который сдерживается только нищетой населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 марта заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал прогноз Минэкономразвития РФ, согласно которому пик инфляции в РФ будет пройден уже в марте 2021 года.

«Прогноз интересный, но у меня возникает вопрос — а почему пик инфляции будет пройден в марте? Какие факторы, которые действуют сейчас, перестанут действовать через три недели? Возможно, люди из Минэкономразвития не знают, но март — это сейчас. Соответственно их прогноз в переводе на русский язык звучит: инфляция будет только снижаться, — сказал Делягин. — Но этот прогноз может оказаться правильным. Мы знаем, что главный фактор инфляции — это произвол монополий, который сдерживается только нищетой населения. И поскольку правительство не будет бороться ни с нищетой населения, ни с произволом монополий, то чем выше нищета, тем медленнее растут цены».

Как пояснил Делягин, летом инфляция всегда низкая.

«Но другое дело, что осенью всегда всплеск инфляции и что под выборы людям придется дать немного денег, чтобы они не так сильно возмущались победой «Единой России». Эти деньги попадут на потребительский рынок, и монополисты заберут их себе при помощи роста цен. И это стандартная ситуация почти всех выборов», — подчеркнул экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Минэкономразвития РФ, пик инфляции в годовом выражении в России будет пройден уже в марте.

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