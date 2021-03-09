Хабаровск, 9 марта, 2021, 11:46 — ИА Регнум. В Хабаровском крае с 15 марта изменится величина прожиточного минимума, соответственно станет больше получателей социальных выплат, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Константин Маковский. Посещение бедных. 1874

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По распоряжению врио губернатора Михаила Дегтярёва, в среднем на душу населения на 2021 год величина прожиточного минимума составит 16 222 рубля. В том числе, для трудоспособного населения — 17 179 рублей, для пенсионеров — 13 205 рублей и для детей — 17 114 рублей. Исходя из величины прожиточного минимума определяется право на 13 региональных мер социальной поддержки.

Кроме того, получателям субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг в марте сделают перерасчёт.

На сегодняшний момент получателями субсидии являются 37,8 тыс. семей с детьми и одиноко проживающих граждан. Средний размер субсидии составляет 2,8 тыс. рублей. В бюджете Хабаровского края на эти цели запланировано 668,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень бедности в России сегодня составляет около 31 тыс. рублей в месяц, а не установленный прожиточный минимум, заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.