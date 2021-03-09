Санкт-Петербург, , 11:35 — REGNUM За мартовские праздничные выходные с петербургских дорог вывезли более 43 тыс. кубометров снега. Об этом 9 марта сообщили в Смольном. С 1 по 8 марта высота выпавших в Петербурге осадков достигла почти 14 см.

Уборка снега ИА REGNUM

Дорожные предприятия убрали с городских улиц более 137 тыс. кубометров снега, причем максимальный объем пришелся на праздничные выходные 7 и 8 марта, когда на город обрушились очередные снегопады. За два дня на пункты «Водоканала» поступило свыше 43 тыс. кубометров.

В среднем в течение восьми дней на уборку петербургских дорог днем выходило 840 единиц техники и 1140 дворников, ночью — 860 машин и 333 дворника. Больше всего дорожники усилились 7 марта: на ликвидацию последствий снегопада вышло свыше 1110 единиц техники и 1138 дворников.

Проезжую часть и тротуары обрабатывали песко-соляной смесью: за восемь дней использовали более 11 тыс. тонн таких противогололедных материалов.

Во вторник, 9 марта, город чистят 953 единицы техники и 1226 дворников. Аллеи, бульвары, садовые и парковые дорожки приводят в порядок еще 107 машин и 570 специалистов садово-паркового хозяйства.

Дежурная служба комитета по благоустройству круглосуточно принимает жалобы от жителей, связанные с уборкой городских улиц, по телефону 314−60−13.

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