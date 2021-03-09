Стокгольм, , 11:34 — REGNUM По словам профессоров Ларса Перссона и Фредрика Шёхольма, в борьбе с пандемией коронавируса Швеция преуспела в сравнении с другими странами ЕС как с точки зрения избыточной смертности, так и с точки зрения показателей экономики. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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К своим выводам исследовали пришли на основе годового отчета Европейской консультативной группы по экономическим вопросам, в котором проводится сравнительный анализ, характеризующий экономическое воздействие пандемии на разные страны.

«Новые статистические данные показывают, что экономический эффект в Швеции был относительно мягким по сравнению с ситуацией в других исследуемых странах. В то же время избыточная смертность в Швеции была ниже, чем в большинстве других европейских стран», — сообщили ученые в своей авторской статье на страницах издания Dagens Nyheter.

В ЕС кризис сильнее всего ударил по Италии, Франции, Греции и Испании, где ВВП упал примерно на 10%. Лучше всего справилась Литва — минус 2%. Затем идет Швеция с трехпроцентным сокращением ВВП.