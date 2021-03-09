Стокгольм, , 13:35 — REGNUM Продолжающая кампания по иммунизации жителей Швеции от COVID-19 постепенно привела к тому, что уровень смертности от COVID-19 в стране постепенно начал снижаться. Об этом заявил профессор Лундского университета Йонас Бьорк в интервью журналистам газеты Svenska Dagbladet (SvD).

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«Это ожидаемо, и последствия, по всей видимости, начинают проявляться уже сейчас», — отметил профессор.

Однако профессор Бьорк, специализирующийся на вопросах вирусологии, предостерег от чрезмерного оптимизма. По его словам, даже несмотря на то, что смертность снизилась, распространение коронавирусной инфекции в обществе может по-прежнему привести к появлению большого числа тяжелобольных пациентов с COVID-19 и огромной нагрузке на систему здравоохранения Швеции в ближайшем будущем.

Последние статистические данные Агентства общественного здравоохранения Швеции показывают, что процедуре вакцинации подверглись около 600 000 человек. Порядка половины их них получили второй компонент вакцины.

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