Симферополь, 9 марта, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Ни один санаторий или отель на территории Республики Крым не получает воду по отдельному графику. Об этом заявил глава региона Сергей Аксёнов 9 марта на заседании регионального оперативного штаба по водоснабжению.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Санаторий «Ай-Петри». Кореиз, Крым

«Сообщения поступают по Ялте, что санаторному комплексу подают воду. Ещё раз заявляю: по отдельному графику ни один санаторий воду не получает», — заявил Аксёнов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Крыма дал поручение подчиненным определиться с графиком подачи воды в период курортного сезона. Власти региона не рассчитывают на серьёзное пополнение запасов пресной воды за счёт осадков, и предполагают, что график водоснабжения летом с учетом увеличения объёмов потребления «будет достаточно неприятный».