Казань, , 11:48 — REGNUM В столице Татарии в 2020 году сократилось на 17% число нарушений по парковке на детских и спортивных площадках, озелененной территории, зафиксированных в автоматическом режиме. Всего составили 23 571 административный протокол, наложено штрафов на общую сумму в 33,2 млн рублей, взыскано 15,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Кроме этого, в городе сократилось на 30% количество выявленных в 2020 году нарушений на стройках — до 147. Всего под контролем находились 220 стройплощадок. Также снизилось число нарушений при проведении земляных работ на 23%, но выписали больше ордеров на проведение работ, связанных с разрытием (на 9%).

Застройщиками в рамках компенсационного озеленения высажено в 3,4 раза больше деревьев, в 9 раз больше кустарников, чем в 2019 году, восстановлено больше на 40% газонного покрытия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Казани начали тестировать систему, которая «научит» автолюбителей правильно парковаться. Систему видеофиксации с искусственным интеллектом будет снимать моменты, когда водитель скручивает номер. Всего в городе испытают три такие системы.

Читайте также: Систему фиксации парковочных нарушителей тестируют в Казани

Читайте также: На парковках в Казани работают новые комплексы фотофиксации госномеров