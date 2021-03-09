Мурманск, , 11:27 — REGNUM В министерстве образования и науки Мурманской области проводится служебная проверка. Поводом для нее послужила задержка ежемесячных выплат педагогам школ.

Как сообщила на оперативном совещании правительства глава минобразования Ольга Дзюба, проблема с начислением выплат за классное руководство возникла с подведомственных организациях министерства образования и науки.

«Не были своевременно произведены выплаты 89 педагогическим работникам государственных образовательных организаций за январь 2021 года», — сообщила она.

Общий размер доплаты за классное руководство в Мурманской области составляет 19 500 рублей.

Ольга Дзюба отметила, что выплата не была перечислена из-за технической ошибки на этапе доведения министерством субсидий на указанны цели. На данный момент все выплаты получены в полном объеме.

Как сообщало ИА REGNUM, о задержках выплат стало известно в начале марта, после того, как учителя обратились в областной профсоюз работников народного образования.