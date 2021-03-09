Москва, , 11:27 — REGNUM В Госдуме рассчитывают на то, что Минцифры оперативно проработает два законопроекта, что позволит парламентариям выполнить полностью послание президента Федеральному собранию, передает корреспондент ИА REGNUM 9 марта.

В ходе заседания Совета Думы спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на реализацию послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, из 40 пунктов не выполнено три. Речь идет о законопроекте в сфере инвестиционной деятельности, проекте закона о защите персональных данных (подготовка ко второму чтению) и инициативе о бесплатном доступе к социально значимым интернет-сервисам (подготовка к первому чтению).

И если обсуждение законопроекта об инвестициях пройдет оперативно, документ готов к принятию, то работу над двумя правительственными инициативами тормозит профильное министерство — Минцифры.

В ходе Совета Думы речь шла о том, что Минцифры должно в недельный срок сообщить о подготовке законопроектов к рассмотрению в Госдуме. Если этого сделано не будет, то, по словам Володина, парламентарии подготовит обращение к главе правительства РФ Михаилу Мишустину, где привлекут внимание к ситуации.

Премьер-министр и правительство уделяет большое внимание дисциплине при реализации поручений президента, подчеркнул Володин.

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