Ростов-на-Дону, , 11:26 — REGNUM В Ростовской области два лечебных учреждения распределят между собой более 9,3 млн рублей, выделенные из региональной казны. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Деньги будут направлены на закупку защитных средств и кислородного концентратора для Сальской центральной райбольницы. Горбольница Донецка потратит почти 2 млн рублей, в том числе, на рециркуляторы, термоконтейнеры и фармацевтические холодильники.

Руководителям муниципальных образований поручено обеспечить освоение выделенных средств.