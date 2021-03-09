Владимир, , 11:27 — REGNUM Писательница Татьяна Полякова, являющаяся автором свыше 90 детективных романов, скончалась во Владимире в возрасте 61 года. Об этом 9 марта сообщила персональный менеджер писательницы Валерия Сергеева.

«Татьяна Полякова умерла во Владимире. Несколько лет боролась с онкологической болезнью», — приводит ее слова ТАСС.

Также Сергеева рассказала, что церемония прощания с писательницей начнется 10 марта в 10:00 в Свято-Успенском Княгинином монастыре.

Отметим, Татьяна Полякова родилась 14 сентября 1959 года во Владимире и проживала в своем родном городе до последних дней. Она была звездой авантюрного детектива и является автором свыше 90 таких романов. Писательница входила в лучшую десятку наиболее издаваемых в РФ авторов, а также является обладательницей ряда литературных премий.