Вильнюс, , 11:26 — REGNUM По итогам февраля 2021 года литовские автодилеры реализовали 2574 экземпляра новых машин. Об этом сообщается в отчёте Государственного предприятия «Регитра».

Таким образом, продажи машин в стране в прошлом месяце снизились на 42,9% по сравнению с прошлым годом. В общей сложности в феврале дилеры продали 2239 легковых машин — на 47,4% меньше прошлогоднего уровня реализации. Что же касается коммерческих автомобилей (сегмент LCV), то здесь продажи «просели» меньше — на 32,9%, до 335 единиц.

Чаще всего в стране в отчётный период покупали автомобили компаний: Fiat, Toyota и Volkswagen.

Всего же с начала 2021 года в Литве было куплено 5 118 новых легковушек — на 44% меньше, чем год назад.

Напомним, в январе текущего года литовские автодилеры продали 2547 экземпляров новых легковых и легких коммерческих машин. Это на 45% меньше, чем в январе 2020 года.

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