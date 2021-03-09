Симферополь, , 11:23 — REGNUM «Неприятный» график водоснабжения может быть установлен в Республике Крым в связи с туристическим сезоном. Об этом 9 марта на заседании регионального оперативного штаба по водоснабжению заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«До следующего штаба мы с вами определяем график работы в худшей ситуации всех учреждений снабжения населения в курортный сезон. Мы понимаем, разбор воды увеличится. Сегодня должна быть простая математическая модель, исходя из худшей ситуации. Возможно, она будет неприятная, график будет достаточно неприятный, но тем не менее, мы должны соответственно провести курортный сезон, продержаться, дать людям заработать», — сказал Аксёнов.

Он добавил, что даже обильные осадки ситуацию с водоснабжением кардинально не исправят — влага уйдет в почву, подчеркнув, что нужно строить планы исходя из сложившейся ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с пресной водой в Крыму усугубилась в 2020 года, с конца лета десятки муниципалитетов республики получают воду по графику. Ранее власти заявляли, что решить проблему может лишь строительство опреснительных установок.