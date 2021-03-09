Вашингтон, , 11:30 — REGNUM Действующая администрация США признаёт факт израильской оккупации сектора Газа, Западного берега реки Иордан и Восточного Иерусалима. Об этом глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил 8 марта на брифинге.

«Это исторический вопрос. Нельзя отрицать, что Израиль оккупировал Западный берег реки Иордан, сектор Газа, Восточный Иерусалим в ходе войны 1967 года», — сказал Прайс, раскрывая позицию Белого дома в отношении палестино-израильского конфликта.

Позиция Вашингтона состоит в двухгосударственном решении. Израиль должен мирно существовать рядом с палестинским государством. Администрация президента Джо Байдена рассмотрит детали дальнейшего дипломатического присутствия в Израиле, в том числе в Иерусалиме, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, прежний президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля, признал суверенитет этого государства над сирийскими Голанскими высотами и перестал расценивать строительство еврейских поселений на Западном берегу Иордана как нарушение международного права.