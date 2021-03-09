Москва, , 11:22 — REGNUM В Госдуме продолжается работа над защитой жертв домашнего насилия, им предлагается выдавать «охранные ордера», предусмотрены и «ресурсные квартиры», сообщила депутат Госдумы Оксана Пушкина («Единая Россия»).

Жертвам домашнего насилия в России полиция будет выдавать «охранные ордера», а сам мучитель должен будет покинуть квартиру, отмечают РИА Новости.

Такие же ордера предполагается выдавать по просьбе жертв их близким — родителям или друзьям, у которых они находят защиту или помощь.

Сам провинившийся должен будет пройти психологические курсы, например по борьбе с гневом.

Кроме того, по словам Пушкиной, в России появится сеть «ресурсных квартир» для жертв домашнего насилия — если мучителю некуда идти из дома, туда или в кризисный центр смогут уезжать сами пострадавшие.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Совфеде и Госдуме идет работа по разработке законопроекта, направленного на противодействие домашнему (семейному) насилию, предложения звучали как от сенатора Елены Мизулиной, так и от депутата Госдумы Оксаны Пушкиной («Единая Россия»).

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