Самара, , 11:24 — REGNUM 9 марта объявлен траур в Волжском районе Самарской области в связи с гибелью семи человек в ДТП на трассе около н.п. Курумоч. Об этом 9 марта сообщил глава этого муниципалитета Евгений Макридин на своей странице в социальной сети.

Макридин выразил соболезнования семьям погибших в этом дорожно-транспортном происшествии и сообщил, что это является невосполнимой утратой.

«9 марта, объявляем траур в Волжском районе. Невосполнимая утрата. Скорбим», — сообщил он.

Сообщается, что в н.п. Курумоч траур был объявлен на три дня. В связи с этим здесь были прекращены все развлекательные программы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что утром 8 марта на трассе в Самарской области столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате не совместимые с жизнью травмы получили семь пассажиров легковушки. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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