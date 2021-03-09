Москва, , 11:21 — REGNUM Сборная бобслеистов Unluko Maluko начала свой путь в «Лиге звёзд спорта» по дисциплине CS: GO с победы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 марта сообщают в пресс-службе Федерации компьютерного спорта Москвы.

Unluko Maluko сразилась с командой легкоатлетов Athletics Esports. Встреча завершилась со счётом 16:13 в пользу бобслеистов.

За Unluko Maluko выступили Илья «MáLeK» Малых, Дмитрий «BlackGun» Попов, Дмитрий «fANbka» Захряпин, Александр «Sweetypotz» Щербаков и Алексей «ToonBoom» Исаков. В запасе команды находится Владислав «death» Жаровцев.

Напомним, «Лига звезд спорта» по Counter-Strike: Global Offensive проводится в рамках проекта «Московский киберспорт» и при поддержке Департамента спорта города Москвы. В ней известные российские спортсмены пробуют свои силы в профессиональном киберспорте.

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