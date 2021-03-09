Тавричанка, , 11:22 — REGNUM В Приморье прокуратура и следователи СУ СК РФ проверяют поступившую из соцсетей информацию по факту гибели семьи из пяти человек — их автомобиль ушёл под лёд на реке Раздольная, рядом с посёлком Тавричанка, сообщает корреспонденту ИА REGNUM.

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Предварительно известно, что супруги с тремя детьми 9 марта выехали на подлёдную рыбалку, но тяжёлый внедорожник проломил лёд, и машина с людьми утонула.

«На берегу устья реки Суйфун обнаружено тело женщины, недалеко — полынью. Очевидцы предположили, что под воду ушёл автомобиль. На место происшествия выехали прокурор, следователи и криминалисты», — пояснили в правоохранительных органах.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Вольске организовали доследственную проверку после гибели в водоеме двух малолетних детей.