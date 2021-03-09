Кишинёв, , 11:23 — REGNUM Экс-президент Молдавии, лидер «Партии социалистов» Игорь Додон потребовал извинений от действующего президента республики Майи Санду. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба ПСРМ.

«Чтобы прикрыть провалы в деятельности администрации президента и скандалы в команде миллионеров с офшорными компаниями, как и закупки цветов и ковров для главы государства, Майя Санду запустила ложь о своем предшественнике. Одна из них — о мобильном телефоне, якобы купленном администрацией президента для бывшего главы государства», — говорится в публикации пресс-службы.

Сообщается, что Додон требует, чтобы Санду опровергла своё заявление о покупке телефона или предоставила доказательства. В пресс-службе подчеркнули, что во время президентского срока Додона администрация президента не покупала ему телефон.

Стоит отметить, что ранее Санду публично заявила, что для её предшественника на государственные средства была приобретена «самая дорогая модель» смартфона одной известной марки. Она добавила, что после ухода с поста Додон оставил гаджет в администрации президента.

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