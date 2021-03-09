Сидней, Австралия, , 12:31 — REGNUM В Австралии запущен в работу «дрон на колесах», созданный австралийской агротехнической фирмой Agerris. Робот является дополнительным элементом так называемой умной фермы SuniTAFE, которая используется не только для управления фермой, но и для обучения работающего на ней технического персонала. Об этом пишет Эйми Чантадавонг в своей статье «Австралийская агротехническая компания Agerris помогает фермерам бороться с сорняками для повышения урожайности» на портале ZDNET.COM 9 марта 2021 года.

Робот Digital Farmhand был разработан для того, чтобы помочь фермерам повысить урожайность, выявить вредителей и бороться с сорняками, а также снизить использование пестицидов.

Такой мобильный передвижной робот питается от солнечной энергии и оснащен навигационными, лазерными, инфракрасными датчиками и видео камерами. В него встроена система искусственного интеллекта (ИИ), которая может создавать тепловые карты сорняков, а также обнаруживать каждую отдельную культуру и давать оценку её урожайности, размер растений, количество плодов и цветков.

Компания Agerris стала обособленным коммерческим предприятием, отделившись от Австралийского центра полевой робототехники Сиднейского университета в 2019 году. В штате Виктория уже трудятся три цифровых робота-фермера, а еще два — в Квинсленде и Новом Южном Уэльсе.

В интервью ZDNet генеральный директор Agerris Салах Суккари заявил: «Сорняки — одна из тех вещей, которые лишают растения питательных веществ, и это снижает урожай. Возможность раннего, непрерывного и последовательного удаления сорняков дает больший урожай. Когда дело доходит до анализа сельскохозяйственных культур, вы получаете раннее обнаружение болезней вредителей, и это помогает уничтожить их до того, как они распространятся дальше по полю».

Суккари также объяснил преимущества, которые даёт фермерам доступ к необходимой информации. В частности, агрономы «знают, что происходит на ферме, и намного больше помогает им понять свое растение».

Digital Farmhand настроен на ежедневное сканирование фермы, на которой он работает. «Он проходит каждый ряд посевов и знает, где ему нужно повернуть и когда пора идти в обратную сторону. У него есть датчики, смотрящие в землю и непрерывно собирающие данные и информацию с растений. Это позволяет отслеживать изменения», — сказал Суккари, добавив также, что «сельское хозяйство — это бизнес, в котором обычно происходит нехватка рабочей силы, затраты растут, а потребительский спрос на более высокое качество заставляет менять технологии, используемые на ферме».

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперты: США могут не выдержать гонку в области искусственного интеллекта