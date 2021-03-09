Магнитогорск, Челябинская область, , 11:18 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области 75-летняя женщина отдала мошенникам больше 3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Гражданке позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками банка. Они сообщили ей, что с её карты якобы несанкционированно пытаются списать денежные средства. Узнав, что она имеет вклады в банке, её уговорили обналичить деньги и перевести на «безопасные» счета. В итоге женщина потеряла все свои накопления.

Гражданка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело. Мошенникам, если их удастся поймать, грозит до десяти лет колонии.