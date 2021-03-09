Дили, , 11:18 — REGNUM Восточный Тимор впервые ввел всеобщий режим самоизоляции, чтобы подавить стремительную передачу коронавируса в стране, сообщает CNN Indonesia.

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В заявлении совета министров Восточного Тимора говорится, что в столице Дили на семь дней, начиная с 8 марта 2021 года, будет введен карантин.

Совет министров также попросил граждан оставаться в своих домах.

«Запрещается выезжать из города по суше, морю или воздуху, за исключением случаев, оправданных по соображениям безопасности, здоровья населения, гуманитарным или другим причинам, необходимым для достижения общественных интересов», — заявили в совете министров.

Помимо введения самоизоляции, власти Восточного Тимора планируют начать национальную программу вакцинации. Ожидается, что первые 33 000 доз вакцины будут доставлены в Восточный Тимор к концу марта 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, корейское агентство международного сотрудничества (KOICA) примет участие в усилиях ООН по борьбе с гендерным насилием в Восточном Тиморе.

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