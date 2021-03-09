Душанбе, 9 марта 2021, 11:18 — REGNUM Таджикистан получил первую партию вакцины от коронавируса AstraZeneca, сообщили 9 марта в министерстве здравоохранения и социальной защиты населения республики.
В ночь на 9 марта самолет авиакомпании «Сомон Эйр» доставил в республику 192 тыс. доз вакцины AstraZeneca. Таджикистан получил препарат в рамках программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) COVAX.
Как сообщало ИА REGNUM, ВОЗ планирует поставить в Таджикистан 732 тыс. доз вакцин от коронавируса. В рамках программы COVAX в Узбекистан планируется поставить 2,6 млн доз, в Киргизию — 504 тыс. доз, в Армению — 146 тыс. доз.
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