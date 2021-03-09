Лос-Анджелес, США, , 11:15 — REGNUM Отряд геймеров во главе с Эйданом Конрадом смог установить новый рекорд в многопользовательской игре Call of Duty: Warzone. Об этом 9 марта сообщает издание PCGamer.

Отряду Эйдана Конрада удалось совершить 162 убийства за один матч. Сообщается, что в достижении такого результата геймерам помогли как собственные навыки, так и довольно низкий уровень соперников — матч проходил в «бронзовой» соревновательной лиге.

Напомним, Call of Duty: Warzone — это популярная «королевская битва», созданная студиями Infinity Ward и Raven Software. Её релиз состоялся в марте 2020 года.

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