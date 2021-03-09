Витебск, Белоруссия, , 11:16 — REGNUM Из-за поступивших сообщений о минировании нескольких школ в Витебске из данных учебных заведений эвакуировано свыше 800 человек. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома в своем Telegram-канале.

«9 марта в милицию обратилась директор одного из учебных заведений. Она сообщила, что на электронный адрес школы поступило сообщение о минировании учреждения образования», — говорится в сообщении и добавляется, что учащиеся и персонал из учебного заведения были после этого эвакуированы в незамедлительном порядке.

Также указывается, что в настоящее время сотрудники саперно-пиротехнической группы в/ч 5524 Белоруссии обследуют здание школу и прилегающую к нему территорию.

«Аналогичное сообщение поступило и в адрес еще семи школ областного центра. На месте работают правоохранители», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта полицейские задержали в Минусинске Красноярского края женщину, подозреваемую в ложном сообщении о минировании одного из административных зданий города.