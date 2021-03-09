Рыбинск, Ярославская область, 9 марта, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Гражданин Сирийской Республики пытается получить статус беженца в Рыбинске Ярославской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение суда.

Pixabay.com Молоток судьи

Мохаммад Тских обжаловал в Рыбинском городском суде отказ УМВД по Ярославской области в предоставлении ему временного убежища на территории страны. С заявлением об этом он обратился в январе 2021 года. В УМВД посчитали, что не могут даже рассмотреть просьбу сирийца.

«На момент обращения 12 января 2021 года с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание Тских М. находился на территории Российской Федерации незаконно, поскольку у него не было действующей визы, в предоставлении временного убежища административному истцу было отказано. Срок законного пребывания иностранного гражданина на территории Российской Федерации определяется сроком действия его визы. Для граждан Сирийской Арабской Республики, находящихся в Российской Федерации, наличие визы обязательно. При подаче документов в УМВД России по Ярославской области Тских М. действующей визы не имел. В принятии заявления административному истцу было отказано в связи с нахождением его на территории РФ с нарушением установленного порядка пребывания, т. е. без действующей визы», — приводится в решении суда позиция УМВД России по Ярославской области.

Моххамад Тских пытался получить в России статус беженца и временное убежище. Заявление об этом ранее он подавал в УМВД России по Ивановской области, но получил отказ. Однако этот отказ был обжалован. Как решил Рыбинский городской суд, до вступления решения суда в законную силу сириец имел право находиться в России.

«Решением УМВД России по Ивановской области от 25 ноября 2020 года Тских М. было отказано в предоставлении временного убежища. Решением Фрунзенского районного суда города Иваново от 20 января 2021 года исковые требования Тских М. к УМВД России по Ивановской области о признании незаконным решения об отказе в предоставлении временного убежища в Российской Федерации оставлены без удовлетворения. Тских М. на данное решение суда подана апелляционная жалоба, которая до настоящего времени не рассмотрена. На момент обращения в УМВД России по Ярославской области 12 января 2021 года Тских М. находился на территории Российской Федерации на законных основаниях, а потому правовых оснований для отказа в приеме заявления Тских М. у административного ответчика не имелось», — говорится в решении Рыбинского городского суда.

Кроме того, гражданин Сирии обратился в МУ МВД России «Рыбинское» с заявлением о продлении срока пребывания на территории Российской Федерации. По итогам этого заявления ему был продлен срок пребывания на территории России до 15 марта 2021 года.

Суд обязал УМВД по Ярославской области принять заявление Мохаммада Тских о выдаче разрешения на временное проживание, а также признал незаконным отказ. Как отметил суд, в России у сирийца жена и двое детей.