Казань, , 11:14 — REGNUM В 2020 году в Казани за ненадлежащее размещение плакатов и объявлений составили 461 протокол, что превышает на 20% показатель 2019 года. Количество отклонений от порядка размещения средств наружной информации выросло на 12% — до 734. Около половины всех недостатков связаны с несоблюдением требований республиканского законодательства о языках.

В столице Татарии в пилотном режиме тестируют систему многократного обзвона рекламодателей в течение дня с требованием устранить нарушения ненадлежащего размещения объявлений, плакатов и другой наружной информации. Прекращается автоинформирование лишь после ликвидации незаконно размещенной рекламы, сообщает пресс-служба городской администрации.

ИА REGNUM напоминает, в Казани в отношении тех, кто отказывается приводить адресную атрибутику в соответствие с требованиями, предусмотрена административная ответственность. Только за последние два года комиссия вынесла в отношении организаций, управляющих многоквартирными домами, и собственников зданий 41 штраф на общую сумму 4,7 млн рублей.

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