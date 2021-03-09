Москва, , 11:11 — REGNUM «Крылатое человечество: идея космического полета и человека летающего в русской литературе и культуре».

9−11 марта 2021 г. Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН, Библиотека № 180 имени Н.Ф. Федорова ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮЗАО» и Ассоциация музеев космонавтики Российской Федерации (АМКОС) проводят Международную научную онлайн-конференцию, посвященную 60-летию первого полета человека в космос. Конференция откроется в день рождения первого космонавта планеты Земля Юрия Гагарина и пройдет в виртуальном пространстве, столь же безбрежном, как и космическое пространство, в которое стартовал корабль «Восток» 12 апреля 1961 года.

В конференции, цель которой — показать литературные, культурные, философские проекции темы «Человек и Космос», примут участие историки русской литературы, искусства и философской мысли из разных стран мира — России, Польши, Сербии, Японии, Франции, Украины, Молдовы и др. Они расскажут о разных версиях сюжета космического полета и образе человека летающего в русской литературе, изобразительном искусстве, архитектуре, кино, о том, что такое Нomo cosmicus и как видели цели и основания космической деятельности человечества философы русского космизма. Отдельные доклады будут посвящены образу Юрия Гагарина в литературе и искусстве. В программу конференции включена сеccия, освящающая проектную деятельность библиотек, музеев, школ, общественных организаций, посвященную 60-летию первого полета человека в космическое пространство.

Особым событием первого дня конференции станет онлайн показ и обсуждение нового фильма художника Антона Видокле (Нью-Йорк/Берлин) «Граждане космоса». Это новое киновысказывание художника на тему русского космизма, снятое по мотивам биокосмического манифеста Александра Святогора «Наши утверждения» (1922), призывающего к преодолению локализма во времени и пространстве. Снимавшиеся в Токио и Киеве, с участием непрофессиональных актеров, «Граждане космоса» оказываются своеобразной художественной проверкой универсальности биокосмистских утверждений: зрителю рассказывается короткая история воображаемого сообщества современных японцев, движимых идеями иммортализма, воскрешения и интерпланетаризма. После просмотра состоится диалог о фильме и его актуальных смыслах между Антоном Видокле и философом Евгением Кучиновым, ключевом исследователе биокосмизма, публикаторе сочинений Александра Святогора и братьев Гординых.

Конференция пройдет на платформе ZOOM c параллельной видеотрансляцией на Youtube-каналы Библиотеки № 180 им. Н.Ф. Федорова и Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН.

Время работы конференции: 9 марта — 11−00−21−00, 10−11 марта — 10−30−19−00.

Контакты: muzejfedorova@yandex.ru

+79 057 584 354 (Гачева Анастасия Георгиевна).