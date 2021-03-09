Сухиничи, Калужская область, , 11:37 — REGNUM Более 100 тысяч рублей, предназначенных для выдачи пенсионерам, пропали из сумки почтальона в Калужской области. Об этом 9 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

Со слов потерпевшей, на участке местности между селом Паликского Кирпичного завода и селом Палики на неё напал неизвестный мужчина и ударил по голове. Когда женщина пришла в сознание, обнаружила пропажу сумки, в которой находились пенсионные деньги. Однако в ходе опроса потерпевшей у полицейских межмуниципального отдела МВД России «Сухиничский» возникли сомнения в правдивости показаний женщины. В ходе беседы с сотрудниками уголовного розыска почтальон призналась, что грабежа не было, а деньги она присвоила. Частью похищенного подозреваемая успела распорядиться по своему усмотрению, оставшиеся 70 тыс. 900 рублей были изъяты оперативниками и в ближайшее время будут переданы законным владельцам.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Кроме того, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 306 УК «Заведомо ложный донос о совершении преступления».

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