Чебоксары, , 11:09 — REGNUM В Чувашии в рамках дела о банкротстве ООО «Алза», которое являлось застройщиком в чебоксарском микрорайоне Соляное, на торги выставлен крупный лот. Предлагается выкупить земельные участки в Чебоксарах. Начальная цена превышает 89,4 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Единым лотом выставлено 11 земельных участков, которые расположены в Чебоксарах по проезду Соляное (жилой район «Прибрежный»). Все они находятся в собственности, из них 10 участков предназначены для многоквартирной жилой застройки, назначение одного участка не указано.

В состав лота включены участки площадью от 174 кв. метров до 10,4 тыс. кв. метров. Площадь трёх самых крупных земельных участков составляет 7822 кв. метров, 10 114 кв. метров и 10 406 кв. метров.

Начальная цена лота составляет 89 430 747 рублей 38 копеек, шаг аукциона — 10%. Для участия потребуется внести 20% задатка. Торги назначены на 18 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября 2019 года Арбитражный суд Чувашии признал ООО «Алза» банкротом, открыв конкурсное производство. На тот момент управлением Росреестра приводились предварительные данные о том, что компания оставила без жилья свыше 100 дольщиков. Общество строило дома в микрорайоне Соляное, также было застройщиком биатлонного центра в Чебоксарах.