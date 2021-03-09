Кривой Рог, Украина, , 11:10 — REGNUM В Кривом Роге на территории Северного горно-обогатительного комбината вахтовый автобус столкнулся с поездом. Об этом заявил руководитель областной организации Всеукраинского профсоюза Свобода труда Игорь Токовенко, сообщило «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).

Он рассказал, что автобус вёз рабочих со смены и был сбит на переезде грузовым поездом. Предварительной причиной аварии стала неисправность сигнализации, а также отсутствие освещения на переезде.

В результате аварии пострадали пять человек, трое рабочих были госпитализированы.

Напомним, ранее консул Украины в Люблине Василий Павлюк рассказал, что двух граждан Украины, пострадавших в результате ДТП, отказались лечить в польских больницах из-за отсутствия страховки.

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