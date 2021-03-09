Владивосток, , 11:09 — REGNUM Во Владивостоке выпустили специальное приложение для вызова такси, в котором водителями могут быть только женщины, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В качестве водителя и пассажиров в такси будут лишь женщины и дети, при этом не запрещено работать дамам с ребёнком, что дает возможность заработка в декрете. Вся сумма, полученная от пассажира за поездку, достаётся водителю. Цель проекта — сократить статистику преступности при частных перевозках. Сервис актуален для родителей — можно с большей надежностью доверить перевозку своих детей в школу, секцию (выбирая водителей по рейтингу).

Правда, приложение пока работает только на Android 5.0 и выше.

Как сообщало ИА REGNUM, ФАС России намерена проверить обоснованность повышения тарифов службами такси в период снегопадов.