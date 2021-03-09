Стокгольм, , 11:07 — REGNUM По мнению респондентов, принявших участие в опросе, проведенном журналистами газеты Aftonbladet совместно с социологами из Demoskop, женщиной года в Швеции является профессор Гётеборского университета Агнес Уолд, которая непрерывно делилась своим профессиональным мнением по вопросам, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

«Вот здорово! Я была очень тронута», — не стала скрывать своего восторга профессор Уолд в интервью Aftonbladet.

Отмечается, что между группами респондентов наблюдаются большие различия. Среди опрошенных женщин список возглавляет Агнес Уолд — 15 процентов считают, что именно она является женщиной года.

«Замечательно, что меня больше всего любят женщины. Я феминистка и считаю важным, чтобы женщины и дети не были забыты во время пандемии», — рассказала профессор.

«А кого бы вы назвали женщиной года?» — поинтересовались журналисты.

«Анну Экстрём (министр образования Швеции — прим. ИА REGNUM). Она следила за тем, чтобы школы оставались открытыми во время пандемии», — ответила Уолд.

Женщиной года Уолд назвали 12% респондентов, лидера «Христианских демократов» Эббу Буш — 11%. Тройку лидеров замыкает экоактивистка Грета Тунберг — 8%.

В опросе Aftonbladet/Demoskop, проведенном в период с 3 по 7 марта, принял участие 1 221 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Швеции стартовал второй этап кампании по вакцинации от COVID-19